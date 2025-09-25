https://ria.ru/20250925/samolet-2044201323.html

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает...

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство в Telegram-канале. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту происшествия с участием двух самолетов в аэропорту "Шереметьево", информация о котором поступила из социальных сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие проводит осмотр места происшествия и выясняет обстоятельства и причины случившегося.

