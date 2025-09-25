Рейтинг@Mail.ru
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево - РИА Новости, 25.09.2025
09:24 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/samolet-2044201323.html
СК выясняет обстоятельства инцидента с самолетом в Шереметьево
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
hainan airlines
airbus a330
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство в Telegram-канале. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия. "Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту происшествия с участием двух самолетов в аэропорту "Шереметьево", информация о котором поступила из социальных сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что следствие проводит осмотр места происшествия и выясняет обстоятельства и причины случившегося.
происшествия, россия, москва, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), hainan airlines, airbus a330
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Hainan Airlines, Airbus A330
Самолеты в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолеты в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ устанавливает обстоятельства инцидента с повреждением самолета в "Шереметьево", сообщает ведомство в Telegram-канале.
В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшим из Пекина. Пассажиры и экипаж самолета не пострадали. Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия.
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту происшествия с участием двух самолетов в аэропорту "Шереметьево", информация о котором поступила из социальных сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие проводит осмотр места происшествия и выясняет обстоятельства и причины случившегося.
