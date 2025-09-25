https://ria.ru/20250925/samolet-2044162519.html

Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения при подготовке к вылету

Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения при подготовке к вылету - РИА Новости, 25.09.2025

Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения при подготовке к вылету

Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург получил повреждения при подготовке к вылету из-за столкновения с другим судном, сообщила... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург получил повреждения при подготовке к вылету из-за столкновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика."При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", — говорится в заявлении.Сейчас самолет проходит техосмотр.Пассажиров высадили в здание аэропорта, а в 23:08 началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный борт. Как уточнили в Шереметьево, никто не пострадал.Росавиация создаст комиссию для расследования инцидента.

2025

Новости

