Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения при подготовке к вылету - РИА Новости, 25.09.2025
00:00 25.09.2025 (обновлено: 00:45 25.09.2025)
Самолет авиакомпании "Россия" получил повреждения при подготовке к вылету
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург получил повреждения при подготовке к вылету из-за столкновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика."При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", — говорится в заявлении.Сейчас самолет проходит техосмотр.Пассажиров высадили в здание аэропорта, а в 23:08 началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный борт. Как уточнили в Шереметьево, никто не пострадал.Росавиация создаст комиссию для расследования инцидента.
санкт-петербург, москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва — Санкт-Петербург получил повреждения при подготовке к вылету из-за столкновения с другим судном, сообщила пресс-служба перевозчика.

Как свидетельствует информация на сайте воздушной гавани, он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево.

"При подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Санкт-Петербург на рулежной дорожке, по предварительным данным, самолет другой авиакомпании произвел соприкосновение крылом с рулем направления воздушного судна, что привело к повреждению", — говорится в заявлении.
Сейчас самолет проходит техосмотр.
Пассажиров высадили в здание аэропорта, а в 23:08 началась посадка на рейс в Санкт-Петербург на резервный борт. Как уточнили в Шереметьево, никто не пострадал.
Росавиация создаст комиссию для расследования инцидента.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Пассажир рейса Уфа — Иркутск умер при посадке на самолет
23 сентября, 10:22
 
Санкт-ПетербургМоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
