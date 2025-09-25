https://ria.ru/20250925/rossija-2044452277.html
Гросси заявил, что важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности
Гросси заявил, что важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности - РИА Новости, 25.09.2025
Гросси заявил, что важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что для него важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности и... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:53:00+03:00
2025-09-25T23:53:00+03:00
2025-09-25T23:53:00+03:00
в мире
россия
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что для него важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности и ядерного нераспространения. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ в четверг в Кремле. Гросси в ходе встречи сообщил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", и присутствие агентства важно для поддержки проектов. "Есть целый ряд других аспектов, таких, как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией. И я надеюсь на дальнейший сегодняшний разговор", - сообщил Гросси.
https://ria.ru/20250925/grossi-2044451864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси заявил, что важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности
Глава МАГАТЭ Гросси: важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности