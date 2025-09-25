https://ria.ru/20250925/rosaviatsija-2044165717.html
Росавиация создаст комиссию для расследования происшествия в Шереметьево
2025-09-25T00:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031855015_0:100:2064:1261_1920x0_80_0_0_66e0704db7009293878e92381f81f1ee.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росавиация создаст комиссию для расследования повреждения самолета авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург в Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В среду самолет авиакомпании "Россия" рейса FV6097 Москва - Санкт-Петербург был поврежден при подготовке к вылету в результате соприкосновения с самолетом Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, прилетевшем из Пекина. Рисков для пассажиров не было. "Росавиация формирует комиссию под председательством замруководителя агентства Андрея Потемкина для расследования причин авиационного события, произошедшего в среду вечером в аэропорту "Шереметьево", - написал Кореняко в своем Telegram-канале. Он отметил, что пассажиры "России" будут перевезены в Санкт-Петербург резервным бортом, который "уже вылетел в Северную столицу".
