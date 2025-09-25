https://ria.ru/20250925/putin-2044449676.html
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:33:00+03:00
2025-09-25T23:33:00+03:00
2025-09-25T23:45:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле. "Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего, вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач. "Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент РФ. Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме. Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.
Путин: Россия стояла у истоков создания МАГАТЭ с 1957 года
Россия стояла у истоков создания МАГАТЭ с 1957 года, заявил Путин на встрече с Гросси в Кремле. "И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент.
Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире.
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
