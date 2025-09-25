Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.09.2025
23:33 25.09.2025 (обновлено: 23:45 25.09.2025)
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле. "Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего, вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач. "Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент РФ. Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме. Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.
"Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего, вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач.
"Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент РФ.
Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме.
Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.
