https://ria.ru/20250925/putin-2044442104.html

Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью сверить часы

Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью сверить часы - РИА Новости, 25.09.2025

Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью сверить часы

Президент России Владимир Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном возможностью сверить часы. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:23:00+03:00

2025-09-25T22:23:00+03:00

2025-09-25T22:23:00+03:00

мьянма

москва

россия

владимир путин

мин аун хлайн

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044438522_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_1e22a22da48bacd346572730bdf56494.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном возможностью сверить часы. "Мы очень рады видеть и приветствовать вас в Москве. Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения", - сказал Путин на встрече с и. о. президента Мьянмы в Кремле. Российский лидер отметил, что во время визита Мин Аун Хлайна в марте был подписан целый ряд документов. "Правительства с обеих сторон работают напряженно над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям", - сказал Путин. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

https://ria.ru/20250925/lukhachev-2044433520.html

https://ria.ru/20250925/putin-2044427746.html

мьянма

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мьянма, москва, россия, владимир путин, мин аун хлайн, магатэ