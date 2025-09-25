Рейтинг@Mail.ru
22:23 25.09.2025
Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы возможностью сверить часы
мьянма
москва
россия
владимир путин
мин аун хлайн
магатэ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном возможностью сверить часы. "Мы очень рады видеть и приветствовать вас в Москве. Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения", - сказал Путин на встрече с и. о. президента Мьянмы в Кремле. Российский лидер отметил, что во время визита Мин Аун Хлайна в марте был подписан целый ряд документов. "Правительства с обеих сторон работают напряженно над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям", - сказал Путин. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
мьянма, москва, россия, владимир путин, мин аун хлайн, магатэ
Мьянма, Москва, Россия, Владимир Путин, Мин Аун Хлайн, МАГАТЭ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мин Аун Хлайн
Владимир Путин и Мин Аун Хлайн. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном возможностью сверить часы.
"Мы очень рады видеть и приветствовать вас в Москве. Наши отношения складываются на протяжении многих десятилетий. Более 70 лет назад установлены дипломатические отношения", - сказал Путин на встрече с и. о. президента Мьянмы в Кремле.
Российский лидер отметил, что во время визита Мин Аун Хлайна в марте был подписан целый ряд документов.
"Правительства с обеих сторон работают напряженно над реализацией наших договоренностей. Сегодня у нас есть возможность сверить часы, посмотреть, как мы двигаемся по всем этим направлениям", - сказал Путин.
Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
