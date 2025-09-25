https://ria.ru/20250925/putin-2044427746.html
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии - РИА Новости, 25.09.2025
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T20:52:00+03:00
2025-09-25T20:52:00+03:00
2025-09-25T20:52:00+03:00
в мире
эфиопия
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044426544_0:318:3074:2048_1920x0_80_0_0_519c3c124253df805b6ea24de2c4566e.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. Путин и премьер-министр Эфиопии проводят встречу в четверг в Кремле. "Уважаемый господин премьер-министр, мы с вами в постоянном контакте. Действительно очень рады видеть вашу представительную делегацию. Наша в начале года была в Эфиопии. Я знаю, что вы лично встречались с руководителем нашей делегации. Хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин. Российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила Эфиопию в феврале 2025 года. По словам Матвиенко, визит стал результативным, российская сторона получила подтверждения всесторонней заинтересованности Эфиопии в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20250925/rossiya-2044427140.html
эфиопия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044426544_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_65d16524925126df21316597d349e00d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эфиопия, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Эфиопия, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
Путин сообщил о постоянных контактах с премьером Эфиопии Абием Ахмедом