25.09.2025

Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
20:52 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/putin-2044427746.html
Путин находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии
2025-09-25T20:52:00+03:00
2025-09-25T20:52:00+03:00
в мире
эфиопия
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044426544_0:318:3074:2048_1920x0_80_0_0_519c3c124253df805b6ea24de2c4566e.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии Абием Ахмедом. Путин и премьер-министр Эфиопии проводят встречу в четверг в Кремле. "Уважаемый господин премьер-министр, мы с вами в постоянном контакте. Действительно очень рады видеть вашу представительную делегацию. Наша в начале года была в Эфиопии. Я знаю, что вы лично встречались с руководителем нашей делегации. Хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин. Российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила Эфиопию в феврале 2025 года. По словам Матвиенко, визит стал результативным, российская сторона получила подтверждения всесторонней заинтересованности Эфиопии в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.
в мире, эфиопия, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Эфиопия, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед во время встречи
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с премьером Эфиопии Абием Ахмедом.
Путин и премьер-министр Эфиопии проводят встречу в четверг в Кремле.
"Уважаемый господин премьер-министр, мы с вами в постоянном контакте. Действительно очень рады видеть вашу представительную делегацию. Наша в начале года была в Эфиопии. Я знаю, что вы лично встречались с руководителем нашей делегации. Хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин.
Российская делегация во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила Эфиопию в феврале 2025 года. По словам Матвиенко, визит стал результативным, российская сторона получила подтверждения всесторонней заинтересованности Эфиопии в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Россия и Эфиопия обменялись планом действий по развитию проекта АЭС
