Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
18:06 25.09.2025 (обновлено: 18:07 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044378246.html
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора - РИА Новости, 25.09.2025
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора
Президент России Владимир Путин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:06:00+03:00
2025-09-25T18:07:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
владимир путин
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044367157_0:348:3024:2048_1920x0_80_0_0_e9000f0c75cd9e4f0a915546b79cfb6f.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями атомной отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где Лихачев провел экскурсию для гостей. Руководитель госкорпорации представил макет ядерного реактора ВВЭР, составляющего основу парка АЭС в России и являющегося флагманским экспортным продуктом "Росатома". "Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера", - рассказал Лихачев. "Без инструментов", - уточнил Путин. Далее гостям продемонстрировали, как работает реактор. Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://ria.ru/20250925/putin-2044323402.html
https://ria.ru/20250925/putin-2044191594.html
https://ria.ru/20250925/uchenye-2044359478.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044367157_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_aa57016862ac53aff5ab368c21b258d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, владимир путин, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Наука, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора

Гостям Глобального атомного форума показали макет музыкального ядерного реактора

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума посещают павильон "Атом" на ВДНХ
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума посещают павильон Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума посещают павильон "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями атомной отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где Лихачев провел экскурсию для гостей.
Путин о революционной разработке российских атомщиков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Вчера, 16:57
Руководитель госкорпорации представил макет ядерного реактора ВВЭР, составляющего основу парка АЭС в России и являющегося флагманским экспортным продуктом "Росатома".
"Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера", - рассказал Лихачев.
"Без инструментов", - уточнил Путин.
Далее гостям продемонстрировали, как работает реактор.
Путин на форуме Мировая атомная неделя - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Выступление Путина на международном форуме "Мировая атомная неделя"
Вчера, 16:53
Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Путин пригласил ученых-атомщиков из других стран к сотрудничеству
Вчера, 17:22
 
НаукаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала