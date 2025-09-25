https://ria.ru/20250925/putin-2044378246.html

Путин и Лихачев показали гостям атомного форума макет необычного реактора

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев показали зарубежным гостям Глобального атомного форума макет ядерного реактора, для которого искусственный интеллект написал музыку, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями атомной отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где Лихачев провел экскурсию для гостей. Руководитель госкорпорации представил макет ядерного реактора ВВЭР, составляющего основу парка АЭС в России и являющегося флагманским экспортным продуктом "Росатома". "Музыка, написанная для атомного реактора, написана искусственным интеллектом. Все, что вы сейчас слышите, - это не звуки оркестра, это звуки, рожденные в сердце нашего суперкомпьютера", - рассказал Лихачев. "Без инструментов", - уточнил Путин. Далее гостям продемонстрировали, как работает реактор. Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

