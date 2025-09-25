Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку в музее "Атом"
16:53 25.09.2025 (обновлено: 17:36 25.09.2025)
Путин посетил выставку в музее "Атом"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли России, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра глава "Росатома" Алексей Лихачев убедился, что все гости его слышат. Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах — например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровых решениях. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли России, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве.
Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра глава "Росатома" Алексей Лихачев убедился, что все гости его слышат.
Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах — например, в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровых решениях.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
