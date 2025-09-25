https://ria.ru/20250925/putin-2044343320.html
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум
Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального атомного форума. Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций отправились на мероприятия форума. Путина на форуме сопровождает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
