Рейтинг@Mail.ru
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 25.09.2025 (обновлено: 16:52 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044343320.html
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум - РИА Новости, 25.09.2025
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум
Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:51:00+03:00
2025-09-25T16:52:00+03:00
россия
белоруссия
мьянма
владимир путин
александр лукашенко
мин аун хлайн
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044336630_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_e6907beffe9248ea31522596e3f732b4.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального атомного форума. Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций отправились на мероприятия форума. Путина на форуме сопровождает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20250925/moskva-2044170377.html
россия
белоруссия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044336630_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63324cbf911b9b878afe6a55deba5836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, мьянма, владимир путин, александр лукашенко, мин аун хлайн, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Белоруссия, Мьянма, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Мин Аун Хлайн, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум

Путин с зарубежными лидерами отправился на Глобальный атомный форум на ВДНХ

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального атомного форума.
Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций отправились на мероприятия форума.
Путина на форуме сопровождает глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В павильоне Атом перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Москве открывается "Мировая атомная неделя"
Вчера, 02:11
 
РоссияБелоруссияМьянмаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМин Аун ХлайнМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала