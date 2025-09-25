https://ria.ru/20250925/putin-2044343320.html

Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум

Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум - РИА Новости, 25.09.2025

Путин с лидерами других стран отправился на Глобальный атомный форум

Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:51:00+03:00

2025-09-25T16:51:00+03:00

2025-09-25T16:52:00+03:00

россия

белоруссия

мьянма

владимир путин

александр лукашенко

мин аун хлайн

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044336630_0:210:1280:930_1920x0_80_0_0_e6907beffe9248ea31522596e3f732b4.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального атомного форума. Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций отправились на мероприятия форума. Путина на форуме сопровождает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250925/moskva-2044170377.html

россия

белоруссия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, мьянма, владимир путин, александр лукашенко, мин аун хлайн, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"