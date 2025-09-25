Рейтинг@Mail.ru
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций - РИА Новости, 25.09.2025
16:15 25.09.2025 (обновлено: 16:31 25.09.2025)
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций
Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций

Путин встретился с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Песков рассказал о глобальном атомном форуме в Москве
23 сентября, 13:07
 
