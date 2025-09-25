https://ria.ru/20250925/putin-2044327194.html

Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций

Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций - РИА Новости, 25.09.2025

Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций

Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:15:00+03:00

2025-09-25T16:15:00+03:00

2025-09-25T16:31:00+03:00

владимир путин

магатэ

рафаэль гросси

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250923/peskov-2043728727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, магатэ, рафаэль гросси, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"