Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций - РИА Новости, 25.09.2025
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций
Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ... 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Путин на атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций
Путин встретился с главами иностранных делегаций на Глобальном атомном форуме