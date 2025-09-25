Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 25.09.2025 (обновлено: 16:29 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044323919.html
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве - РИА Новости, 25.09.2025
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:04:00+03:00
2025-09-25T16:29:00+03:00
белоруссия
мьянма
армения
александр лукашенко
мин аун хлайн
никол пашинян
магатэ
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328394_0:3:1400:791_1920x0_80_0_0_b0fc4a8ab07351ad886eaa316b81daf5.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ. В начале мероприятия президент неформально пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом", среди них: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.В нем также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
https://ria.ru/20250822/putin-2037078704.html
https://ria.ru/20250925/grossi-2044280080.html
белоруссия
мьянма
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044328394_220:0:1275:791_1920x0_80_0_0_41afaa2eac8c451fc6915eb6f81a05b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, мьянма, армения, александр лукашенко, мин аун хлайн, никол пашинян, магатэ, россия, москва, рафаэль гросси
Белоруссия, Мьянма, Армения, Александр Лукашенко, Мин Аун Хлайн, Никол Пашинян, МАГАТЭ, Россия, Москва, Рафаэль Гросси
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве

Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве

© Кремль. Новости/TelegramВладимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Кремль. Новости/Telegram
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ.
В начале мероприятия президент неформально пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом", среди них: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
22 августа, 22:07
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.
В нем также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума Мировая атомная неделя. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли
Вчера, 13:49
 
БелоруссияМьянмаАрменияАлександр ЛукашенкоМин Аун ХлайнНикол ПашинянМАГАТЭРоссияМоскваРафаэль Гросси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала