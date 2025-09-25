Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве

https://ria.ru/20250925/putin-2044323919.html

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ. В начале мероприятия президент неформально пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом", среди них: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.В нем также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.

