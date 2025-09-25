Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве
© Кремль. Новости/TelegramВладимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум на ВДНХ.
В начале мероприятия президент неформально пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом", среди них: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России.
В нем также принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед. Как сообщал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, на мероприятие приехали представители 118 стран.
