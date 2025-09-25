Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
16:57 25.09.2025 (обновлено: 17:58 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/putin-2044323402.html
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома - РИА Новости, 25.09.2025
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
Президент Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T16:57:00+03:00
2025-09-25T17:58:00+03:00
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
магатэ
рафаэль гросси
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79adfad47b08fe27456d57a94e8e516a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли. Главные заявления — в материале РИА Новости.О революции в атомной сфере&quot;Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем, 95 процентов отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном&quot;.О строительстве АЭС"Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире"."Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики"."Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились".О мирном атоме и новом технологическом укладе&quot;Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике&quot;.Перед началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.
https://ria.ru/20250620/magate-2024091163.html
https://ria.ru/20250822/putin-2037078704.html
россия
москва
белоруссия
Путин о революционной разработке российских атомщиков
Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил Путин.
2025-09-25T16:57
true
PT1M14S
Путин: Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году
Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, сказал Путин
2025-09-25T16:57
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_08a60882265320338dad6d050c2557ac.jpg
1920
1920
true
россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, магатэ, рафаэль гросси, белоруссия
Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Белоруссия

Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли. Главные заявления — в материале РИА Новости.

О революции в атомной сфере

  • Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. К 2030-му в Томской области запустят первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, которая позволит решить эту проблему:
«

"Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем, 95 процентов отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О строительстве АЭС

  • Россия вскоре будет производить плавучие атомные станции серийно:
«
"Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Москва строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям, заинтересована в долгосрочных проектах:
«
"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Страна помогает партнерам совершить рывок в развитии и отвергает технологический колониализм. Равный доступ к инновациям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие:
«
"Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О мирном атоме и новом технологическом укладе

  • Важно сохранить баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, также наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов:
«

"Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, формируется отношение к ядерной энергетике как к экологически чистой технологии. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока.
  • В мире наступает новый технологический уклад, Россия уже создает на АЭС дата-центры, потребление электроэнергии ими в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое.
Крупногабаритные стальные трубы для изготовления комплектующих имитационной и активной зон уникального реактора проекта Прорыв - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В МАГАТЭ назвали российский проект "Прорыв" революционным
20 июня, 07:46
Перед началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.
© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне Атом на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и главы иностранных делегаций — участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ
Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.

С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. На мероприятие приехали представители 118 стран.

Алексей Лихачев на концерте к 80-летию атомной отрасли в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лихачев заявил, что Путин сделал атомную тематику приоритетом России
22 августа, 22:07
 
РоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМАГАТЭРафаэль ГроссиБелоруссия
 
 
