Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
О революции в атомной сфере
- Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше. К 2030-му в Томской области запустят первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом, которая позволит решить эту проблему:
"Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем, 95 процентов отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном".
О строительстве АЭС
- Россия вскоре будет производить плавучие атомные станции серийно:
- Москва строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям, заинтересована в долгосрочных проектах:
- Страна помогает партнерам совершить рывок в развитии и отвергает технологический колониализм. Равный доступ к инновациям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие:
О мирном атоме и новом технологическом укладе
- Важно сохранить баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения, также наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов:
"Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике".
- Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, формируется отношение к ядерной энергетике как к экологически чистой технологии. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока.
- В мире наступает новый технологический уклад, Россия уже создает на АЭС дата-центры, потребление электроэнергии ими в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое.
С 25 по 28 сентября в Москве проходит международный форум "Мировая атомная неделя", посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. На мероприятие приехали представители 118 стран.