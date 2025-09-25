https://ria.ru/20250925/putin-2044323402.html

Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома

Президент Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T16:57:00+03:00

2025-09-25T17:58:00+03:00

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

магатэ

рафаэль гросси

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044356147_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79adfad47b08fe27456d57a94e8e516a.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на Глобальном атомном форуме на ВДНХ. Он анонсировал революционную разработку в области мирного атома и рассказал о будущем отрасли. Главные заявления — в материале РИА Новости.О революции в атомной сфере"Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем, 95 процентов отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном".О строительстве АЭС"Благодаря безопасности, устойчивости к внешнему воздействию атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире"."Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики"."Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились".О мирном атоме и новом технологическом укладе"Испытание всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируется на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области в России, и мы приглашаем ученых из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике".Перед началом мероприятия Путин пообщался с главами иностранных делегаций в павильоне "Атом". На встрече были гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.Также они посетили выставку в музее "Атом", где представлены достижения российской атомной отрасли.

россия

москва

белоруссия

2025

Новости

Путин о революционной разработке российских атомщиков Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном, заявил Путин. 2025-09-25T16:57 true PT1M14S

Путин: Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше, сказал Путин 2025-09-25T16:57 true PT0M42S

россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, магатэ, рафаэль гросси, белоруссия