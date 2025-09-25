https://ria.ru/20250925/putin--2044269149.html
Путин проведет встречу с Гросси в четверг
2025-09-25T12:54:00+03:00
2025-09-25T12:54:00+03:00
2025-09-25T13:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который в Москве примет участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина на четверг марафон двусторонних международных встреч в Кремле."Двусторонние встречи: глава МАГАТЭ Р.Гросси", - говорится в сообщении.Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
Путин проведет встречу с главой МАГАТЭ Гросси в четверг