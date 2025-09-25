Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с Гросси в четверг - РИА Новости, 25.09.2025
12:54 25.09.2025 (обновлено: 13:00 25.09.2025)
Путин проведет встречу с Гросси в четверг
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси,... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который в Москве примет участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина на четверг марафон двусторонних международных встреч в Кремле."Двусторонние встречи: глава МАГАТЭ Р.Гросси", - говорится в сообщении.Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который в Москве примет участие в Глобальном атомном форуме, сообщает ВГТРК.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина на четверг марафон двусторонних международных встреч в Кремле.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Гросси отметил шаткость ядерной безопасности на ЗАЭС
4 сентября, 16:31
"Двусторонние встречи: глава МАГАТЭ Р.Гросси", - говорится в сообщении.
Путин в четверг примет участие в Глобальном атомном форуме, проходящем в Москве в рамках Мировой атомной недели. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Госдуме назвали резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС опасной
19 сентября, 20:42
 
