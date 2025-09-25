https://ria.ru/20250925/pozhar-2044194320.html

Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани

Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани - РИА Новости, 25.09.2025

Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани

Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T08:41:00+03:00

2025-09-25T08:41:00+03:00

2025-09-25T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

белореченский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают специальные и экстренные службы.

https://ria.ru/20250924/shakhty-2044081762.html

краснодарский край

белореченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, белореченский район