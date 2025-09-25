Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани
08:41 25.09.2025
Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани
Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 25.09.2025
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают специальные и экстренные службы.
Около 140 человек эвакуированы с предприятия на Кубани, где упали обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона.
"Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На месте работают специальные и экстренные службы.
В Ростовской области вспыхнул пожар на складе
24 сентября, 16:54
Заголовок открываемого материала