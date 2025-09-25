https://ria.ru/20250925/pozhar-2044194320.html
Появились подробности после возникновения пожара на предприятии на Кубани
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
белореченский район
КРАСНОДАР, 25 сен - РИА Новости. Около 140 человек эвакуированы с загоревшегося предприятия в Белореченском районе Краснодарского края, где упали обломки БПЛА, сообщили в оперативном штабе региона. "Ночью 25 сентября фрагменты беспилотников упали в районе одного из крупных предприятий муниципалитета. Около 140 человек - сотрудников предприятия - были эвакуированы в защитное сооружение… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работают специальные и экстренные службы.
