Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 25.09.2025 (обновлено: 12:39 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/postavki-2044254054.html
В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан
В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан - РИА Новости, 25.09.2025
В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T12:13:00+03:00
2025-09-25T12:39:00+03:00
казахстан
сша
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_f415591dcf1c285f99d077485fc7e67a.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять."Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
https://ria.ru/20250922/ssha-2043596605.html
казахстан
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996445945_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c215f0d385a05987c004c13995b9ac56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, сша, россия, дмитрий песков
Казахстан, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан

Песков назвал коммерческим вопросом поставки локомотивов США в Казахстан

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять.
"Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Трамп отметил важность взаимодействия США и Казахстана
22 сентября, 18:50
 
КазахстанСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала