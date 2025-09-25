https://ria.ru/20250925/postavki-2044254054.html

В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан

25.09.2025

В Кремле прокомментировали поставки локомотивов США в Казахстан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более...

2025-09-25T12:13:00+03:00

2025-09-25T12:13:00+03:00

2025-09-25T12:39:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал коммерческим вопросом тему поставок американских локомотивов в Казахстан, отметив, что если США дали более выгодное предложение, то Казахстан можно понять."Это коммерческие вопросы. Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле", - сказал Песков журналистам.Ранее пресс-служба казахстанского президента сообщала, что речь идёт о контракте на сумму 4,2 миллиардов долларов с компанией Wabtec, которая является одним из основных партнёров в модернизации железнодорожной отрасли Казахстана. Сообщается, что документы предусматривают поставку в республику 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

