В жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из F-35, пишут СМИ

Onet: жилой дом в Польше повредила ракета, выпущенная из голландского F-35
© AP Photo / Czarek SokolowskiРазрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Разрушенный дом в Вырыках в Люблинском воеводстве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 сен – РИА Новости. Ракета, выпущенная из голландского самолета F-35, а не польского F-16 попала в жилой дом в Польше во время операции по уничтожению дронов, сообщает издание Onet.
Ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве на жилой дом упал дрон, частично его разрушив. Позже издание Rzeczpospolita объявило, что в дом попал не дрон, а это была ракета, выпущенная из польского самолета F-16 во время операции по уничтожению дронов. Вскоре эту информацию подтвердил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.
Премьер Польши защищает военных, попавших ракетой в жилой дом
17 сентября, 14:28
"Возвращается дело о поврежденном доме в Вырыках Люблинского воеводства. По неофициальной информации, здание было поражено ракетой, выпущенной голландским истребителем F-35 во время совместной оборонительной операции", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи.
