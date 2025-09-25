Рейтинг@Mail.ru
Спикером новосибирского заксобрания вновь избран Андрей Шимкив
25.09.2025
Спикером новосибирского заксобрания вновь избран Андрей Шимкив
Спикером новосибирского заксобрания вновь избран Андрей Шимкив
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области шестого и седьмого созывов, член фракции "Единая Россия" Андрей Шимкив на первой после выборов... РИА Новости, 25.09.2025
НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области шестого и седьмого созывов, член фракции "Единая Россия" Андрей Шимкив на первой после выборов сессии областного парламента восьмого созыва единогласно вновь избран спикером, передает корреспондент РИА Новости. "Решение принято. По итогам голосования на должность председателя Законодательного собрания Новосибирской области избран Андрей Иванович Шимкив", - сказал председательствующий на первой сессии депутат Владимир Карпов. За кандидатуру Шимкива проголосовали все из 71 присутствующего депутатов. Его поддержали все фракции. Шимкив поблагодарил всех за доверие, отметив, что в сентябре в России проходили выборы в 15 парламентов различных регионов, на которых депутатами было избрано 40 участников СВО. "У нас – семь. Это больше всего", - отметил он. В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин. Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 723 816 человек (33,05% от общего количества избирателей в регионе). Партия "Единая Россия" показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии "Единая Россия", десять - от КПРФ, четыре - от ЛДПР, четыре от партии "Новые люди", четыре – от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", два от "Партии пенсионеров". Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии "Родина", победивший на одномандатном округе. В предыдущем, седьмом созыве новосибирского заксобрания фракция "Единая Россия" включала 45 депутатов. Второй по численности была фракция КПРФ – 13 депутатов. Фракция ЛДПР состояла из шести депутатов, "Новые люди" - из четырех, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" и "Партия пенсионеров" - по два депутата. В парламенте было три независимых депутата, не входящих в депутатские объединения.
Спикером новосибирского заксобрания вновь избран Андрей Шимкив

НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области шестого и седьмого созывов, член фракции "Единая Россия" Андрей Шимкив на первой после выборов сессии областного парламента восьмого созыва единогласно вновь избран спикером, передает корреспондент РИА Новости.
"Решение принято. По итогам голосования на должность председателя Законодательного собрания Новосибирской области избран Андрей Иванович Шимкив", - сказал председательствующий на первой сессии депутат Владимир Карпов.
За кандидатуру Шимкива проголосовали все из 71 присутствующего депутатов. Его поддержали все фракции.
Шимкив поблагодарил всех за доверие, отметив, что в сентябре в России проходили выборы в 15 парламентов различных регионов, на которых депутатами было избрано 40 участников СВО.
"У нас – семь. Это больше всего", - отметил он.
В составе депутатов заксобрания восьмого созыва 31 депутат был избран впервые (почти 40% от общего числа). В областном парламенте семь участников специальной военной операции. Из 76 депутатов в новом созыве 13 женщин.
Жители Новосибирской области на прошедших выборах 12-14 сентября выбирали 76 депутатов законодательного собрания региона восьмого созыва по смешанной системе – 38 депутатов по одномандатным округам и 38 по партийным спискам. Явка избирателей составила 723 816 человек (33,05% от общего количества избирателей в регионе).
Партия "Единая Россия" показала лидерство как по областным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. В итоге в восьмом созыве Законодательного собрания Новосибирской области будет 51 депутат от партии "Единая Россия", десять - от КПРФ, четыре - от ЛДПР, четыре от партии "Новые люди", четыре – от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За правду", два от "Партии пенсионеров". Кроме того, депутатский мандат получил кандидат партии "Родина", победивший на одномандатном округе.
В предыдущем, седьмом созыве новосибирского заксобрания фракция "Единая Россия" включала 45 депутатов. Второй по численности была фракция КПРФ – 13 депутатов. Фракция ЛДПР состояла из шести депутатов, "Новые люди" - из четырех, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" и "Партия пенсионеров" - по два депутата. В парламенте было три независимых депутата, не входящих в депутатские объединения.
