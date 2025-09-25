https://ria.ru/20250925/nato-2044286938.html

СМИ: в НАТО нет единого мнения, следует ли сбивать российские самолеты

СМИ: в НАТО нет единого мнения, следует ли сбивать российские самолеты - РИА Новости, 25.09.2025

СМИ: в НАТО нет единого мнения, следует ли сбивать российские самолеты

В НАТО нет единого мнения по поводу того, следует ли альянсу сбивать российские самолеты под предлогом нарушения воздушного пространства его стран, Германия и... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В НАТО нет единого мнения по поводу того, следует ли альянсу сбивать российские самолеты под предлогом нарушения воздушного пространства его стран, Германия и страны юга Европы со скепсисом относятся к подобному подходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников. Ранее Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах, при этом в Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности РФ ни одна страна не привела. Посол РФ в Париже Алексей Мешков в четверг в заявил, что в случае, если НАТО собьет самолет РФ под предлогом якобы нарушения им воздушного пространства альянса, это будет означать войну. Посол заявил, что самолеты НАТО довольно часто нарушают воздушное пространство РФ и при этом их никто не сбивает. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства. "Между союзниками в НАТО существуют разногласия по поводу того, следует ли альянсу закрепить в качестве стратегии сбивать российские истребители, которые нарушают воздушное пространство НАТО", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, во вторник в ходе заседания Североатлантического совета НАТО, несколько стран, например, Польша и Эстония, хотели закрепить в заявлении по итогам встречи применение силы в ответ на любое возможное нарушение воздушного пространства со стороны РФ. Однако ФРГ и некоторые страны юга Европы настояли на том, чтобы убрать подобные формулировки из заявления, поскольку сочли их слишком жесткими. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с обломками беспилотников в Польше, сообщила, что Варшава может обращаться за разъяснениями, для этого есть каналы связи. Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

россия

польша

эстония

