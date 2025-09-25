https://ria.ru/20250925/nato-2044011384.html

"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут

"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут - РИА Новости, 25.09.2025

"И тебя вылечат": Россия напала на Европу, танки НАТО уже едут

Такого коварства, конечно, в "райском саду" не ждали. Ладно там "Тополь" и "Орешник", "Гиацинт" и "Гербера", вся цветущая флора российского ВПК. Эта угроза хотя РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T08:00:00+03:00

2025-09-25T08:00:00+03:00

2025-09-25T08:00:00+03:00

аналитика

россия

молдавия

майя санду

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044127322_0:37:1352:797_1920x0_80_0_0_b4c77a8c46407288979c0cf31c1421d5.jpg

Такого коварства, конечно, в "райском саду" не ждали. Ладно там "Тополь" и "Орешник", "Гиацинт" и "Гербера", вся цветущая флора российского ВПК. Эта угроза хотя бы знакома. Но Россия задумала в мягком подбрюшье Европы совершеннно непредсказуемую диверсию. Нападение произошло воскресным вечером, когда ничто не предвещало.Мирные молдаване смотрели телевизор, отдыхая от трудов праведных. И тут экран телеканала "Мосфильм HD” загорелся синим. По экрану пошла надпись о том, что советский фильм, означенный в программе, не будет показан из-за "нарушения кодекса об аудио-визуальных услугах". Впоследствии было разъяснено, что картину сняли с эфира из-за "милитаристского контента". Страшным фильмом, гипнотизирующим, зомбирующим и меняющим сознание будущих европейцев, оказалась легендарная комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".Когда уже весь мир нахохотался над этой историей, молдавские цензоры сдали назад: было объявлено, что это был отдельный эксцесс кабельного телеканала. Но ведь запрет всего советского и русского наследия — это реальная госполитика сегодняшнего Кишинева.Разумеется, она работает очень плохо. Расстроенные молдаване, которых лишили любимого фильма, в любой момент могут посмотреть его в интернете, он там полностью в свободном доступе. Таким образом, российские диверсии на культурном фронте будут продолжаться. У нас еще есть "Кавказская пленница", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", романы Толстого и Достоевского, музыка Прокофьева и Шостаковича, стихи Пушкина и Пастернака — будем бомбить своей культурой все мировое инфополе."Иван Васильевич" всегда будет напоминать молдаванам о нашей общей родине, прекрасной советской стране, где в мире и согласии жили сотни народов. Там ученые были суперзвездами, их любили красивейшие женщины страны, все острили, пели, танцевали и разговаривали блестящими репликами авторства Михаила Булгакова, которые разошлись на цитаты, пошли в народ и до сих пор звучат на всем необъятном пространстве бывшего Советского Союза.Что это, как не вмешательство в выборы, которые должны пройти в Молдавии в следующее воскресенье? Можно сказать, в них вмешался лично Иван Васильевич Грозный. "Казань брал. Астрахань брал", Кишинев на очереди.Уровень паранойи кишиневского режима, конечно, впечатляет. Видно, как на самом деле плохи дела у партии Майи Санду PAS ("Действие и солидарность"). На выборах в ближайшее воскресенье ей будет противостоять Патриотический блок, выступающий за восстановление авиасообщения и культурных связей с Россией и, разумеется, за возможность безнаказанно смотреть по телевизору фильмы Гайдая.Предъявить народу какие-то успехи правящая партия не может. Под прекрасным управлением Санду Молдавия спорит за звание самой бедной страны Европы — вы не поверите — с воюющей Украиной.Поэтому правящий режимоткровенно кошмарит своих оппонентов – закрывает телеканалы и интернет-сайты, сажает диссидентов в тюрьмы, прессует с помощью силовиков. Десятки арестов, сотни обысков, совершенно безобразный приговор главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул, чистая пиночетовщина, одним словом, — в такой атмосфере Кишинев готовится к выборам.Любая попытка критиковать режим Санду объявляется "вмешательством в выборы". Любая критика PAS — российской интервенцией. Западные СМИ непрестанно ищут — и находят! — тайные сети агентов России, которые чего-то там подрывают, куда-то вмешиваются и копают канал от Кишинева до Владивостока. И вот отменили уже "Ивана Васильевича".Кроме шуток, советская и российская культура действительно пугают новых "эуропейцев". Неслучайно на Украине пытаются запретить мультик "Маша и медведь" и бьются в истерике, когда на улицах поют песни Цоя.Свет, добро, гениальный юмор наших песен, книг и фильмов, — это настоящая мягкая сила России, работающая по площадям. До сих пор цитаты из "Горя от ума", "Двенадцати стульев" и того же "Ивана Васильевича" объединяют огромное русскоязычное пространство, не признающее границ, наспех проведенных когда-то политиками. Потому что политики уходят и приходят, а русская культура остается.Что могут противопоставить этому люди, попытавшиеся переделать себя в европейцев? Разве что гей-парады и современное искусство в виде инсталляций из мусора. Больше ничего нынешняя Европа предложить своим адептам не может.Огромное большинство молдаван не хочет в эту Европу. Люди попытались это показать в прошлом году, голосуя против референдума о вступлении в ЕС. Однако недопуск к выборам молдаван, работающих в России, и откровенные вбросы голосов позволили продавить нужный результат.В Молдавии многие уверены, что теперь по той же схеме у них попытаются украсть и парламентские выборы. А если вбросы не помогут, то в запасе есть румынский вариант — просто отменить результаты, если они не понравятся тем, кто по-настоящему управляет кишиневским режимом.Российская СВР сообщила, что Санду собирается отправить запрос на введению в Молдавию европейских вооруженных сил, чтобы остановить протесты граждан, которые не признают сфадьсифицированные выборы. Это европейская демократия во всем блеске, конечно, — танками давить людей, проголосовавших не так, как надо.Злые языки говорят, что президент Молдавии лечится от шизофрении. Может, это и не так, но вся политика Кишинева отличается истинной шизофреничностью.Натравливать молдаван на ближайших друзей, россиян, и говорить, что милитаризация нужна ради мира. Обвинять Россию в захватнических планах (Молдавия якобы станет плацдармом для нападения на Одессу) и одновременно приглашать в страну иностранные войска.Заталкивать страну в Евросоюз, где ее ждет окончательная экономическая гибель, и обещать процветание. Сулить свободу от авторитаризма и запрещать фильмы.Впрочем, классика знает все, и Майе Санду еще предстоит на собственном опыте постичь глубокий смысл реплики "И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат... И меня вылечат..."

https://ria.ru/20250922/gosduma-2043631948.html

https://ria.ru/20250923/vlasti-2043812738.html

https://ria.ru/20250924/peskov-2043997476.html

россия

молдавия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, молдавия, майя санду, европа