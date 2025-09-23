https://ria.ru/20250923/svr-2043697987.html
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов - РИА Новости, 23.09.2025
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:28:00+03:00
2025-09-23T11:28:00+03:00
2025-09-23T11:28:00+03:00
молдавия
россия
брюссель
майя санду
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
парламентские выборы в молдавии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. "Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043697149.html
молдавия
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, брюссель, майя санду, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), парламентские выборы в молдавии, в мире
Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Парламентские выборы в Молдавии, В мире
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
СВР: ЕС в случае протестов после выборов в Молдавии заставит страну подчиниться