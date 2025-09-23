Рейтинг@Mail.ru
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
11:28 23.09.2025
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов
2025-09-23T11:28:00+03:00
2025-09-23T11:28:00+03:00
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. "Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
В СВР рассказали о плане ЕС в случае протестов в Молдавии после выборов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В случае протестов по итогам выборов в Молдавии, европейские силы по запросу Майи Санду заставят молдаван смириться с диктатурой, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По данным СВР, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав.
"Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - говорится в сообщении.
СВР рассказала, почему ЕС решил оккупировать Молдавию
