В Москве открывается "Мировая атомная неделя"
В Москве открывается "Мировая атомная неделя"
2025-09-25T02:11:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международный форум "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week), крупнейшее мероприятие, посвященное атомной и смежным отраслям, и приуроченное к 80-летию атомной промышленности России, открывается в четверг в Москве на ВДНХ. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов. На форуме в четверг выступит президент России Владимир Путин. Также в форуме вместе с российским лидером примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. Деловая программа форума пройдет под девизом "Все начинается с атома" и соберет участников из разных стран на пленарной сессии и тематических круглых столах. В рамках молодежной программы участников ждут вдохновляющие встречи с экспертами атомной отрасли, марафон "Знание. Первые", яркая фестивальная программа. Ожидается, что молодежная программа соберет более 18 тысяч молодых людей со всего мира. Выставочная зона Мировой атомной недели расскажет о том, как атомные технологии меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. "Росатом" ожидает, что в форуме примут участие более 100 стран, говорил ранее генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" планирует заключить на Мировой атомной неделе около 50 новых договоренностей и юридически значимых соглашений, отмечал Лихачев. Накануне в Москве состоялось подписание крупного документа – Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами поставили свои подписи под меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране. "Росатом" встречает гостей форума в качестве безусловного лидера мировой атомной индустрии. Госкорпорация работает в более чем 60 странах мира, а в портфеле зарубежных заказов "Росатома" на строительство АЭС имеются 33 блока большой мощности в 10 странах и первый в мире экспортный проект сооружения АЭС малой мощности в Узбекистане. А из 25 энергоблоков АЭС, уже возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 блока строятся по российским технологиям. Сегодня "Росатом" сооружает атомные станции, которые могут работать до ста лет - иначе говоря, пользоваться энергией от современных АЭС смогут четыре поколения одной семьи подряд. Важный принцип, отличающий "Росатом" от других участников глобального атомного рынка: Россия не только строит за рубежом атомные станции, но и помогает создавать целые наукоемкие отрасли, обеспечивает их высококвалифицированными кадрами и необходимой инфраструктурой, в конечном счете способствуя развитию стран-партнеров, переходу их на новый технологический и даже культурный уклад. Но не атомными станциями едиными. "Росатом" уже давно вышел за пределы только атомно-энергетических решений и создает высокотехнологичные продукты в самых разных отраслях промышленности. Например, технологии ядерной медицины, разработанные атомщиками, позволяют врачам диагностировать и побеждать болезни, считавшиеся неизлечимыми. В год с помощью технологий "Росатома" проводится более 2,5 миллионов медицинских процедур в России и за рубежом. Сейчас "Росатом" впервые в мире на практике входит в новое, IV поколение технологий атомной энергетики, связанных с замыканием ядерного топливного цикла. По мнению специалистов, ядерные энергетические системы IV поколения должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения ядерных делящихся материалов, и кардинально изменить атомную энергетику. Безусловно, создание передовых ядерных технологий невозможно без современной исследовательской базы. "Росатом" стал лидером в создании такой инфраструктуры. Самая мощная в мире исследовательская ядерная установка строится в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Ульяновской области. Это многоцелевой реактор на быстрых нейтронах МБИР, на котором в том числе с участием стран-партнеров "Росатома" будут испытывать перспективные виды топлива, конструкционные материалы и другое.
