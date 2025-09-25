Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
Религия
 
14:38 25.09.2025
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов. "Да, наш монах погиб, из Москвы", - сказал РИА Новости Вавилов. Он уточнил, имя погибшего - Сергей Веркашанский. Как сообщалось ранее, семь буддийских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, пишет Daily Mirror. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов.
"Да, наш монах погиб, из Москвы", - сказал РИА Новости Вавилов.
Он уточнил, имя погибшего - Сергей Веркашанский.
Как сообщалось ранее, семь буддийских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, пишет Daily Mirror. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.
Религия
 
 
