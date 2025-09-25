https://ria.ru/20250925/monakh-2044292683.html
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России - РИА Новости, 25.09.2025
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины...
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов. "Да, наш монах погиб, из Москвы", - сказал РИА Новости Вавилов. Он уточнил, имя погибшего - Сергей Веркашанский. Как сообщалось ранее, семь буддийских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, пишет Daily Mirror. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.
Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России
