https://ria.ru/20250925/monakh-2044292683.html

Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России

Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России - РИА Новости, 25.09.2025

Появились подробности о погибшем на Шри-Ланке буддийском монахе из России

Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:38:00+03:00

2025-09-25T14:38:00+03:00

2025-09-25T14:38:00+03:00

религия

шри-ланка

москва

россия

олег вавилов

буддизм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044229095_85:0:1152:600_1920x0_80_0_0_ea988667c7f5f865d3409944fe0d887d.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погибший на Шри-Ланке российский буддийский монах был из Москвы, его звали Сергей Веркашанский, сообщил РИА Новости в четверг глава совета Московской общины буддистов Олег Вавилов. "Да, наш монах погиб, из Москвы", - сказал РИА Новости Вавилов. Он уточнил, имя погибшего - Сергей Веркашанский. Как сообщалось ранее, семь буддийских монахов погибли в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке, пишет Daily Mirror. По данным полиции, трое из погибших монахов были иностранными гражданами из России, Румынии и Индии.

https://ria.ru/20250223/smi-2001171110.html

шри-ланка

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шри-ланка, москва, россия, олег вавилов, буддизм