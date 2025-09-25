https://ria.ru/20250925/monakh-2044268045.html

Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке

Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке - РИА Новости, 25.09.2025

Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке

Посольство России в столице Шри-Ланки Коломбо подтвердило РИА Новости гибель буддийского монаха из России в инциденте с падением вагона на канатной дороге на... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T12:46:00+03:00

2025-09-25T12:46:00+03:00

2025-09-25T12:46:00+03:00

в мире

шри-ланка

россия

коломбо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044229095_85:0:1152:600_1920x0_80_0_0_ea988667c7f5f865d3409944fe0d887d.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Посольство России в столице Шри-Ланки Коломбо подтвердило РИА Новости гибель буддийского монаха из России в инциденте с падением вагона на канатной дороге на Шри-Ланке, посольство готово оказать помощь его семье. "Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге. Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем. В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие", - заявили РИА Новости в посольстве. Ранее сообщалось, что семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы. Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения.

https://ria.ru/20250916/sud-2042345580.html

шри-ланка

россия

коломбо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шри-ланка, россия, коломбо