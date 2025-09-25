Рейтинг@Mail.ru
Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке - РИА Новости, 25.09.2025
12:46 25.09.2025
Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке
Посольство подтвердило смерть буддийского монаха из России на Шри-Ланке
2025-09-25T12:46:00+03:00
2025-09-25T12:46:00+03:00
в мире
шри-ланка
россия
коломбо
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Посольство России в столице Шри-Ланки Коломбо подтвердило РИА Новости гибель буддийского монаха из России в инциденте с падением вагона на канатной дороге на Шри-Ланке, посольство готово оказать помощь его семье. "Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге. Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем. В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие", - заявили РИА Новости в посольстве. Ранее сообщалось, что семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы. Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения.
шри-ланка
россия
коломбо
в мире, шри-ланка, россия, коломбо
В мире, Шри-Ланка, Россия, Коломбо
© Кадр видео из соцсетейКанатная дорога на Шри-Ланке
Канатная дорога на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Канатная дорога на Шри-Ланке
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Посольство России в столице Шри-Ланки Коломбо подтвердило РИА Новости гибель буддийского монаха из России в инциденте с падением вагона на канатной дороге на Шри-Ланке, посольство готово оказать помощь его семье.
"Посольство подтверждает гибель росгражданина в инциденте на канатной дороге. Сообщили в установленном порядке в Москву о произошедшем. В случае обращения к нам родственников монаха окажем необходимое консульское содействие", - заявили РИА Новости в посольстве.
Ранее сообщалось, что семь буддистских монахов погибли и несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке.
Власти подозревают, что несчастный случай произошел из-за обрыва троса, поддерживающего вагон, который перевозил монахов на вершину горы.
Отмечается, что двое монахов сумели выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, в то время как еще 4 монаха получили серьезные ранения.
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Суд арестовал главного инженера канатной дороги на Эльбрусе
16 сентября, 21:24
 
