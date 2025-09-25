Рейтинг@Mail.ru
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 25.09.2025 (обновлено: 22:53 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/mintsifra-2044439759.html
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов - РИА Новости, 25.09.2025
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:56:00+03:00
2025-09-25T22:53:00+03:00
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО. "С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта", — говорится в публикации в Telegram-канале. ОЗП могут получить гранты в размере от ста миллионов до двух миллиардов рублей. Всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей.Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать нескольким условиям: отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве. Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники. Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке примут до 15 декабря. В ведомстве назвали особо значимые проекты шагом к технологической независимости и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку получили 49 проектов.
https://realty.ria.ru/20250923/mintsifra-2043722732.html
https://ria.ru/20250919/5g-2042887637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_206:0:3495:2467_1920x0_80_0_0_fda9aa38584396d6303da45c219d94f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов

Минцифры объявило о старте отбора IT-проектов для замещения зарубежного ПО

© Fotolia / Sergej KhackimullinРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Fotolia / Sergej Khackimullin
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО.
"С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Минцифры поддержало возбуждение антимонопольного дела против ПИКа
23 сентября, 12:51
ОЗП могут получить гранты в размере от ста миллионов до двух миллиардов рублей. Всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей.
Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать нескольким условиям: отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве.
Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники.
Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке примут до 15 декабря.
В ведомстве назвали особо значимые проекты шагом к технологической независимости и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку получили 49 проектов.
5G - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минцифры и Минобороны обсудят использование "золотого диапазона" для 5G
19 сентября, 08:07
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала