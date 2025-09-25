https://ria.ru/20250925/mintsifra-2044439759.html
Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
2025-09-25T21:56:00+03:00
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО. "С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта", — говорится в публикации в Telegram-канале. ОЗП могут получить гранты в размере от ста миллионов до двух миллиардов рублей. Всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей.Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать нескольким условиям: отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве. Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники. Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке примут до 15 декабря. В ведомстве назвали особо значимые проекты шагом к технологической независимости и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку получили 49 проектов.
россия
