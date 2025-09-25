https://ria.ru/20250925/mintsifra-2044439759.html

Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов

Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов - РИА Новости, 25.09.2025

Минцифры объявило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов

Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T21:56:00+03:00

2025-09-25T21:56:00+03:00

2025-09-25T22:53:00+03:00

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75961/56/759615689_0:193:3700:2274_1920x0_80_0_0_a50be3f74cdae8143b2e6f79fccebe59.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минцифры России сообщило о начале нового этапа отбора особо значимых проектов, нацеленных на замену зарубежного ПО. "С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта", — говорится в публикации в Telegram-канале. ОЗП могут получить гранты в размере от ста миллионов до двух миллиардов рублей. Всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей.Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать нескольким условиям: отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве. Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники. Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке примут до 15 декабря. В ведомстве назвали особо значимые проекты шагом к технологической независимости и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку получили 49 проектов.

https://realty.ria.ru/20250923/mintsifra-2043722732.html

https://ria.ru/20250919/5g-2042887637.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии