Россия сделает все, чтобы поддержать работу МАГАТЭ, заявил Путин

Россия будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле. Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире. "Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу", - сказал Путин.

