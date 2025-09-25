Рейтинг@Mail.ru
Россия сделает все, чтобы поддержать работу МАГАТЭ, заявил Путин - РИА Новости, 25.09.2025
23:39 25.09.2025
Россия сделает все, чтобы поддержать работу МАГАТЭ, заявил Путин
в мире
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле. Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире. "Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу", - сказал Путин.
россия
в мире, россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Россия, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Рафаэлем Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россия будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле.
Путин на встрече подчеркнул, что сотрудничество России с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире.
"Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
В миреРоссияВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
