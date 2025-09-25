Лихачев сообщил о предстоящей встрече Путина и Гросси

https://ria.ru/20250925/lukhachev-2044433520.html
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве."У нас впереди встреча Рафаэля Гросси с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
