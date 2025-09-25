Рейтинг@Mail.ru
Лихачев сообщил о предстоящей встрече Путина и Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
21:16 25.09.2025 (обновлено: 21:25 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/lukhachev-2044433520.html
Лихачев сообщил о предстоящей встрече Путина и Гросси
Лихачев сообщил о предстоящей встрече Путина и Гросси
2025-09-25T21:16:00+03:00
2025-09-25T21:25:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4c80a919252b74d1ffbf0528d2639cc9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве."У нас впереди встреча Рафаэля Гросси с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250926/putin-2044416138.html
политика, россия, москва, владимир путин, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о предстоящей встрече президента России Владимира Путина с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Москве.
"У нас впереди встреча Рафаэля Гросси с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Путин провел серию встреч по итогам Глобального атомного форума
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
