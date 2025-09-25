https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044388774.html
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что он оставался "настоящим мужиком" в условиях, когда проект... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:29:00+03:00
2025-09-25T18:29:00+03:00
2025-09-25T18:29:00+03:00
белоруссия
москва
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
белорусская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что он оставался "настоящим мужиком" в условиях, когда проект строительства Белорусской АЭС политизировался. "Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь. Они строят с россиянами самую продвинутую станцию". Вопросов нет", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве. Он добавил, что, если МАГАТЭ ставило перед Минском какие-то вопросы, белорусская сторона их всегда решала. "Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставили нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20250925/belorussiya-2044356169.html
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ, белорусская аэс
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Белорусская АЭС
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС
Лукашенко: Гросси был настоящим человеком в условиях политизации Белорусской АЭС