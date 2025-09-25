Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС - РИА Новости, 25.09.2025
18:29 25.09.2025
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС
2025-09-25T18:29:00+03:00
2025-09-25T18:29:00+03:00
белоруссия
москва
александр лукашенко
рафаэль гросси
магатэ
белорусская аэс
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что он оставался "настоящим мужиком" в условиях, когда проект строительства Белорусской АЭС политизировался. "Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь. Они строят с россиянами самую продвинутую станцию". Вопросов нет", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве. Он добавил, что, если МАГАТЭ ставило перед Минском какие-то вопросы, белорусская сторона их всегда решала. "Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставили нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком", - подчеркнул Лукашенко.
белоруссия, москва, александр лукашенко, рафаэль гросси, магатэ, белорусская аэс
Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Белорусская АЭС
Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС

Лукашенко: Гросси был настоящим человеком в условиях политизации Белорусской АЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что он оставался "настоящим мужиком" в условиях, когда проект строительства Белорусской АЭС политизировался.
"Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь. Они строят с россиянами самую продвинутую станцию". Вопросов нет", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве.
Он добавил, что, если МАГАТЭ ставило перед Минском какие-то вопросы, белорусская сторона их всегда решала. "Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставили нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком", - подчеркнул Лукашенко.
Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Мировая атомная неделя на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
