Лукашенко поблагодарил главу МАГАТЭ за его позицию по проекту БелАЭС

2025-09-25T18:29:00+03:00

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что он оставался "настоящим мужиком" в условиях, когда проект строительства Белорусской АЭС политизировался. "Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована. И не там строим, и не то строим, и американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве. Вы много раз бывали на этой станции, но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь. Они строят с россиянами самую продвинутую станцию". Вопросов нет", - сказал Лукашенко в четверг в ходе Глобального атомного форума в Москве. Он добавил, что, если МАГАТЭ ставило перед Минском какие-то вопросы, белорусская сторона их всегда решала. "Вы сделали огромное дело. Вы никогда не подставили нас с россиянами, не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком", - подчеркнул Лукашенко.

