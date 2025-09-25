Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2025
17:45 25.09.2025 (обновлено: 20:35 25.09.2025)
Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии
Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии, а продолжать работать по многим мирным направлениям, включая... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии, а продолжать работать по многим мирным направлениям, включая здравоохранение. Выступая на Глобальном атомном форуме, Лукашенко поблагодарил бывшего и нынешнего руководителей "Росатома" Сергея Кириенко и Алексея Лихачева за их вклад в строительство первой Белорусской АЭС. "Спасибо вам за то, что вы реализовали этот проект и что не уходите из Беларуси. Алексей, хочу вас еще раз публично попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко. Нам надо продолжать работать по многим направлениям мирным, и прежде всего в области здравоохранения", - сказал Лукашенко. По словам Лукашенко, он просит Лихачева также возобновить работу по ядерному центру."Очень прошу, чтобы мы с вами - одобрит, думаю, президент - возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - сказал Лукашенко.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии, а продолжать работать по многим мирным направлениям, включая здравоохранение.
Выступая на Глобальном атомном форуме, Лукашенко поблагодарил бывшего и нынешнего руководителей "Росатома" Сергея Кириенко и Алексея Лихачева за их вклад в строительство первой Белорусской АЭС.
"Спасибо вам за то, что вы реализовали этот проект и что не уходите из Беларуси. Алексей, хочу вас еще раз публично попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко. Нам надо продолжать работать по многим направлениям мирным, и прежде всего в области здравоохранения", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, он просит Лихачева также возобновить работу по ядерному центру.
"Очень прошу, чтобы мы с вами - одобрит, думаю, президент - возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - сказал Лукашенко.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
