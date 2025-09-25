Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии
Лукашенко попросил "Росатом" работать по мирным направлениям в Белоруссии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ. 25 сентября 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ. 25 сентября 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко попросил "Росатом" не уходить из Белоруссии, а продолжать работать по многим мирным направлениям, включая здравоохранение.
Выступая на Глобальном атомном форуме, Лукашенко поблагодарил бывшего и нынешнего руководителей "Росатома" Сергея Кириенко и Алексея Лихачева за их вклад в строительство первой Белорусской АЭС.
"Спасибо вам за то, что вы реализовали этот проект и что не уходите из Беларуси. Алексей, хочу вас еще раз публично попросить не уходить из Беларуси. Думаю, я смогу убедить президента России в том, что в Беларуси надо продолжать работать. И не только в плане реализации наших с вами задумок со времен Сергея Кириенко. Нам надо продолжать работать по многим направлениям мирным, и прежде всего в области здравоохранения", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, он просит Лихачева также возобновить работу по ядерному центру.
"Очень прошу, чтобы мы с вами - одобрит, думаю, президент - возобновили наше движение по ядерному центру в Беларуси. Я его сохранил, каким он мне достался с советских времен. Там под контролем (главы МАГАТЭ Рафаэля - ред.) Гросси находится немало хороших материалов. Вы знаете. Мы свято договоренности свои соблюдаем", - сказал Лукашенко.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.