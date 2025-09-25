ФИФА представила талисманы ЧМ-2026

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) представила на своем официальном сайте три талисмана чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В качестве талисманов, представляющих каждую из трех стран - организаторов турнира, выбраны лось Мейпл (Канада), ягуар Заю (Мексика) и белоголовый орлан Клатч (США).

"Команда ЧМ-26 только что стала больше, а еще веселее! Мейпл, Заю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира. Три талисмана возьмут на себя ключевую роль в невероятной, развлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого переворачивающего игру турнира", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.