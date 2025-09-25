Рейтинг@Mail.ru
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/lihachev-2044435904.html
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 25.09.2025
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС, вопрос в том, что он имеет право говорить как глава МАГАТЭ, а что - как РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:32:00+03:00
2025-09-25T21:32:00+03:00
алексей лихачев
рафаэль гросси
павел зарубин
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_14542c1b4e436ccf5bec9ef4a1b5f349.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС, вопрос в том, что он имеет право говорить как глава МАГАТЭ, а что - как человек, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно, он в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно. Вопрос в другом: что он имеет в рамках права говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек. Как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250915/likhachev-2042024363.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863089066_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9580c429c9a4eee854d91ebfdc7483e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, рафаэль гросси, павел зарубин, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Павел Зарубин, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС, вопрос в том, что он имеет право говорить как глава МАГАТЭ, а что - как человек, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно, он в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно. Вопрос в другом: что он имеет в рамках права говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек. Как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Киев расширяет географию атак на атомные объекты, заявил Лихачев
15 сентября, 13:53
 
Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиПавел ЗарубинМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала