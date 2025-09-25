Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев

https://ria.ru/20250925/lihachev-2044435904.html

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС, вопрос в том, что он имеет право говорить как глава МАГАТЭ, а что - как РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в курсе, откуда идут атаки на российские АЭС, вопрос в том, что он имеет право говорить как глава МАГАТЭ, а что - как человек, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно, он в курсе откуда и что летит, сам там бывал неоднократно. Вопрос в другом: что он имеет в рамках права говорить как генеральный директор, а что он имеет право говорить только как человек. Как человек он делает вполне адекватные оценки, поверьте мне", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

