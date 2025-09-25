Лихачев поблагодарил Путина за поддержку атомной отрасли
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку атомной отрасли.
В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома".
"Очень сложные были 1990-е годы, когда разваливался Советский Союз, и наиболее больно это ударило именно по атомной промышленности, по закрытым атомным городам, по атомному оружейному комплексу. Было давление на страну, чтобы закрыть атомную энергетику – за это обещали деньги", - рассказал Лихачев гостям.
Однако, по как отметил глава госкорпорации, руководство страны не допустило закрытия и приватизации энергетического комплекса.
"И вот в этом кругу хочу выразить огромные слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину. Он был избран 26 марта на пост президента РФ в 2000 году. И уже 30 марта, до инаугурации, приехал, чтобы провести в наших городах первые совещания о перезагрузке и атомного оружейного, и атомного энергетического блока", - сказал Лихачев.
А в 2007 году было принято историческое решение по созданию госкорпорации "Росатом", добавил он.
Выставочную экспозицию вместе с Путиным осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
