25.09.2025
20:15 25.09.2025
Лихачев поблагодарил Путина за поддержку атомной отрасли
2025-09-25T20:15:00+03:00
2025-09-25T20:15:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978168626_0:102:1881:1160_1920x0_80_0_0_a4235a2ee2ced6db7195968cc4f95944.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку атомной отрасли. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран, Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома". "Очень сложные были 1990-е годы, когда разваливался Советский Союз, и наиболее больно это ударило именно по атомной промышленности, по закрытым атомным городам, по атомному оружейному комплексу. Было давление на страну, чтобы закрыть атомную энергетику – за это обещали деньги", - рассказал Лихачев гостям. Однако, по как отметил глава госкорпорации, руководство страны не допустило закрытия и приватизации энергетического комплекса. "И вот в этом кругу хочу выразить огромные слова благодарности Владимиру Владимировичу Путину. Он был избран 26 марта на пост президента РФ в 2000 году. И уже 30 марта, до инаугурации, приехал, чтобы провести в наших городах первые совещания о перезагрузке и атомного оружейного, и атомного энергетического блока", - сказал Лихачев. А в 2007 году было принято историческое решение по созданию госкорпорации "Росатом", добавил он. Выставочную экспозицию вместе с Путиным осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
