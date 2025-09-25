Рейтинг@Mail.ru
19:07 25.09.2025 (обновлено: 20:50 25.09.2025)
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на министерском заседании G20 с призывом не втягивать объединение в обсуждение военно-политических вопросов. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
юар
восток
сергей лавров
большая двадцатка
мвф
всемирный банк
россия
юар
восток
в мире, россия, юар, восток, сергей лавров, большая двадцатка, мвф, всемирный банк
В мире, Россия, ЮАР, Восток, Сергей Лавров, Большая двадцатка, МВФ, Всемирный банк

ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на министерском заседании G20 с призывом не втягивать объединение в обсуждение военно-политических вопросов.
Встреча прошла в рамках недели высокого уровня Генеральной Fссамблеи ООН.
"Исходим из того, что "Группа двадцати" должна — как это и было изначально задумано фокусироваться на экономических сюжетах".

Он отметил созидательный потенциал "Группы двадцати", состав которой отражает современные геополитические реалии. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую реализацию договоренностей об усилении роли стран Глобального Юга и Востока в деятельности МВФ и Всемирном банке. Он также призвал реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли.
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
6 сентября, 00:25
По его словам, девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "Я есть, потому что мы есть".
"Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами. Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности".

Кроме того, он затронул тему односторонних санкций и тарифных войн. Прямой шантаж участников международной торговли представляет серьезную угрозу мировой экономике, подчеркнул министр. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН — это, по его мнению, проявление неоколониальных амбиций, которое ведет к росту глобальной нестабильности.
Фон дер Ляйен ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и КНР
21 сентября, 11:50
 
