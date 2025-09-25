Лавров выступил на заседании глав МИД стран G20
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
ООН, 25 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил на министерском заседании G20 с призывом не втягивать объединение в обсуждение военно-политических вопросов.
Встреча прошла в рамках недели высокого уровня Генеральной Fссамблеи ООН.
«
"Исходим из того, что "Группа двадцати" должна — как это и было изначально задумано — фокусироваться на экономических сюжетах".
Он отметил созидательный потенциал "Группы двадцати", состав которой отражает современные геополитические реалии. Лавров подчеркнул, что Россия выступает за скорейшую реализацию договоренностей об усилении роли стран Глобального Юга и Востока в деятельности МВФ и Всемирном банке. Он также призвал реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли.
По его словам, девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "Я есть, потому что мы есть".
«
"Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами. Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности".
Кроме того, он затронул тему односторонних санкций и тарифных войн. Прямой шантаж участников международной торговли представляет серьезную угрозу мировой экономике, подчеркнул министр. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН — это, по его мнению, проявление неоколониальных амбиций, которое ведет к росту глобальной нестабильности.