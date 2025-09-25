"Обнадеживающий жест". Лавров дал Западу повод задуматься
После выступления Дональда Трампа в ООН к встрече Сергея Лаврова с его американским коллегой Марко Рубио было приковано особое внимание. Она должна была стать ответом на повисший в воздухе вопрос: что означает столь радикальная смена тональности президента США в украинском вопросе?
Фотография Лаврова с большим пальцем вверх, облетевшая соцсети и СМИ сразу после встречи, оказалась гораздо красноречивее сдержанного отчета внешнеполитического ведомства. В российском МИД заявили о том, что стороны договорились продолжать работу по восстановлению работы дипмиссий и нормализации отношений.
И это объяснимо. Вашингтон меняет тональность, но не позицию. Истории про разорванную в клочья экономику мы привыкли слышать и от европейцев, и от предшественников команды Трампа. А отказ от энергоресурсов ЕС невозможен из-за наиболее преданных союзников американского президента. Венгры уже заявили, что продолжат покупать нефть и газ там, где считают нужным.
Что касается Зеленского, то ему Трамп практически буквально сказал следующее: “Обороняешься? Не хочешь мира? Ничего, мы твой позорный недуг в подвиг определим. Ты у нас еще и наступать начнешь”. И новое наступление ВСУ, между тем, если верить Wall Street Journal, уже готовится. Так что к “возвращению границ 1991-го и даже больше” следует приготовиться торжествующим — пока еще в тылу — украинцам.
И если в первые часы после выступления хозяина Белого дома западные СМИ почти поголовно ликовали, то теперь до них начинает доходить подлинный смысл случившегося. Под сладкие рассказы о “бумажном тигре” им продали едва ли не самоустранение США от участия в конфликте. Теперь Вашингтон в нем ровно в той мере, в какой это оплачено, — и уже не только украинскими жизнями, но и европейскими деньгами.
Сам Зеленский, конечно, в эйфории — плевать, что его выступление на Генассамблее слушали преимущественно кресла в дряхлеющем, как мы выяснили, зале заседания. На какое-то время можно забыть о выборах, о проблемах с коррупцией. Кто ж его подвинет с поста главы киевского режима, когда он, по собственному признанию, чувствует себя президентом США. Где-то далеко позади остались проблемы с НАБУ, с бюджетом, с недовольными “слугами народа”, с отваливающимся Красноармейском, с Днепропетровской областью, где никаких прорывов обороны нет, а потом за утрату позиций снимают двух комбригов. Но скоро головокружение от семиминутной пресс-конференции с Трампом пройдет. Зеленский сядет в самолет, приземлится в Польше, и поезд до Киева под мерный стук колес будет неумолимо приближать его ко всем этим давно осточертевшим вопросам.
Можно, конечно, попытаться втянуть Запад в конфликт напрямую, что Зеленский активно и делает в последние дни. Тем более Трамп обнадежил: на вопрос о том, могут ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, американский президент ответил утвердительно. Правда, когда его попросили уточнить, поддержат ли их в этом США, осторожно отметил, что это зависит от обстоятельств.
Трамп понимает, чем это грозит. Понимают и европейцы — и Рютте, и Макрон уже сказали, что самолеты лучше не трогать.
И правильно. Пусть лучше жест Лаврова действительно остается сигналом о хорошей беседе с Рубио, а не отсылкой к постапокалиптической вселенной "Фоллаута".
