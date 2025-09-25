https://ria.ru/20250925/kosachev-2044305913.html

Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне

Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне - РИА Новости, 25.09.2025

Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне

Вопросы семьи и традиционных ценностей нужно закрепить на международном уровне, включая документы ООН, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 25.09.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Вопросы семьи и традиционных ценностей нужно закрепить на международном уровне, включая документы ООН, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "С моей точки зрения пришла пора закрепить защиту семьи и традиционных ценностей на уровне международных документов. В частности, нужно рассмотреть включение определения брака как союза мужчины и женщины, запрет эвтаназии, защиты несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных отношений, включить их в число неотъемлемых прав человека и закрепить это в документах международных организаций вплоть до уровня ООН", - сказал политик в ходе секции "Сохранение и продвижение культурных и духовных ценностей Российской Федерации в контексте глобальных вызовов". Мероприятие прошло в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России". Косачев отметил, что сохранение культурных и духовных ценностей – это не только и не столько вопрос внутренней или внешней политики. Это тема, которая затрагивает сами основы человеческого бытия, и "она поэтому внутри каждого из нас, и именно поэтому каждого из нас и пытаются с другой стороны "обломать". "Сейчас стало совершенно очевидно, делается это под лозунгами агрессивного неолиберализма, очень часто с пафосом говорят о том, что нынешние глобальные противоречия имеют ценностный характер. Разумеется, подразумевая при этом, что именно они с той стороны отстаивают "правильные", в кавычках, ценности, а их политические и геополитические оппоненты, то есть мы с вами, по определению, противники", - добавил он. Однако на практике очевидно, что изначально прогрессивное либеральное учение сейчас выродилось и стало догматической, тоталитарной идеологией, которая противоречит не только традиционным духовно-нравственным ценностям большинства человечества, но и самой природе человека, сказал Косачев. "Именно эта идеология создает сегодня ту атмосферу ненависти, которая уже буквально убивает", - подчеркнул он. По его словам, не так давно весь мир стал свидетелем убийства Чарльза Кирка, чью смерть уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга. "Мы видели, что похороны Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части Америки, но это то, что произошло буквально здесь и сейчас. А событий такого масштаба, конечно же, гораздо больше, и они носят, к сожалению, все более регулярный и системный характер", - отметил политик. По его мнению, пришло время осознать, что ценности – это не просто норма, привычная всем традиционным обществам, но нечто настолько жизненно важное, что надо за это обязательно бороться и это нужно обязательно защищать. Так, в нынешней борьбе коллективного Запада против России уже очевидно, что "Украина является лишь поводом, попыткой запрета русской культуры и русского языка, вплоть до отмены русских классиков, это проявление не только русофобии, но и стремление подорвать позиции российского государства, как одного из главных защитников традиционных ценностей в современном мире", - подчеркнул законодатель. Сенатор также отметил, что европейцы сами противоречат своим же документам. В частности, в Европейской конвенции о правах и основных свободах 12-я статья называется "Право на брак". Начинается она со слов "мужчина и женщины имеют право на брак", сказал Косачев. Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. -0-

