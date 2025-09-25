Рейтинг@Mail.ru
Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/kosachev-2044305913.html
Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне
Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне - РИА Новости, 25.09.2025
Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне
Вопросы семьи и традиционных ценностей нужно закрепить на международном уровне, включая документы ООН, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T15:15:00+03:00
2025-09-25T15:15:00+03:00
общество
россия
америка
сша
константин косачев
чарли кирк
мартин лютер кинг
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Вопросы семьи и традиционных ценностей нужно закрепить на международном уровне, включая документы ООН, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "С моей точки зрения пришла пора закрепить защиту семьи и традиционных ценностей на уровне международных документов. В частности, нужно рассмотреть включение определения брака как союза мужчины и женщины, запрет эвтаназии, защиты несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных отношений, включить их в число неотъемлемых прав человека и закрепить это в документах международных организаций вплоть до уровня ООН", - сказал политик в ходе секции "Сохранение и продвижение культурных и духовных ценностей Российской Федерации в контексте глобальных вызовов". Мероприятие прошло в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России". Косачев отметил, что сохранение культурных и духовных ценностей – это не только и не столько вопрос внутренней или внешней политики. Это тема, которая затрагивает сами основы человеческого бытия, и "она поэтому внутри каждого из нас, и именно поэтому каждого из нас и пытаются с другой стороны "обломать". "Сейчас стало совершенно очевидно, делается это под лозунгами агрессивного неолиберализма, очень часто с пафосом говорят о том, что нынешние глобальные противоречия имеют ценностный характер. Разумеется, подразумевая при этом, что именно они с той стороны отстаивают "правильные", в кавычках, ценности, а их политические и геополитические оппоненты, то есть мы с вами, по определению, противники", - добавил он. Однако на практике очевидно, что изначально прогрессивное либеральное учение сейчас выродилось и стало догматической, тоталитарной идеологией, которая противоречит не только традиционным духовно-нравственным ценностям большинства человечества, но и самой природе человека, сказал Косачев. "Именно эта идеология создает сегодня ту атмосферу ненависти, которая уже буквально убивает", - подчеркнул он. По его словам, не так давно весь мир стал свидетелем убийства Чарльза Кирка, чью смерть уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга. "Мы видели, что похороны Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части Америки, но это то, что произошло буквально здесь и сейчас. А событий такого масштаба, конечно же, гораздо больше, и они носят, к сожалению, все более регулярный и системный характер", - отметил политик. По его мнению, пришло время осознать, что ценности – это не просто норма, привычная всем традиционным обществам, но нечто настолько жизненно важное, что надо за это обязательно бороться и это нужно обязательно защищать. Так, в нынешней борьбе коллективного Запада против России уже очевидно, что "Украина является лишь поводом, попыткой запрета русской культуры и русского языка, вплоть до отмены русских классиков, это проявление не только русофобии, но и стремление подорвать позиции российского государства, как одного из главных защитников традиционных ценностей в современном мире", - подчеркнул законодатель. Сенатор также отметил, что европейцы сами противоречат своим же документам. В частности, в Европейской конвенции о правах и основных свободах 12-я статья называется "Право на брак". Начинается она со слов "мужчина и женщины имеют право на брак", сказал Косачев. Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. -0-
https://ria.ru/20250416/lavrov-2011543192.html
https://ria.ru/20250610/putin-2022076904.html
https://ria.ru/20250610/putin-2022067514.html
россия
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_944:0:3375:1823_1920x0_80_0_0_46d8fd53302acd9f2b33122a13f48505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, америка, сша, константин косачев, чарли кирк, мартин лютер кинг, оон, совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру)
Общество, Россия, Америка, США, Константин Косачев, Чарли Кирк, Мартин Лютер Кинг, ООН, Совет Федерации РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Косачев призвал закрепить защиту семьи на международном уровне

Косачев: нужно закрепить защиту семьи и традиционных ценностей на уровне ООН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Вопросы семьи и традиционных ценностей нужно закрепить на международном уровне, включая документы ООН, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"С моей точки зрения пришла пора закрепить защиту семьи и традиционных ценностей на уровне международных документов. В частности, нужно рассмотреть включение определения брака как союза мужчины и женщины, запрет эвтаназии, защиты несовершеннолетних от пропаганды нетрадиционных отношений, включить их в число неотъемлемых прав человека и закрепить это в документах международных организаций вплоть до уровня ООН", - сказал политик в ходе секции "Сохранение и продвижение культурных и духовных ценностей Российской Федерации в контексте глобальных вызовов".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Лавров: все больше людей смотрят на Россию как на хранительницу ценностей
16 апреля, 11:51
Мероприятие прошло в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".
Косачев отметил, что сохранение культурных и духовных ценностей – это не только и не столько вопрос внутренней или внешней политики. Это тема, которая затрагивает сами основы человеческого бытия, и "она поэтому внутри каждого из нас, и именно поэтому каждого из нас и пытаются с другой стороны "обломать".
"Сейчас стало совершенно очевидно, делается это под лозунгами агрессивного неолиберализма, очень часто с пафосом говорят о том, что нынешние глобальные противоречия имеют ценностный характер. Разумеется, подразумевая при этом, что именно они с той стороны отстаивают "правильные", в кавычках, ценности, а их политические и геополитические оппоненты, то есть мы с вами, по определению, противники", - добавил он.
Однако на практике очевидно, что изначально прогрессивное либеральное учение сейчас выродилось и стало догматической, тоталитарной идеологией, которая противоречит не только традиционным духовно-нравственным ценностям большинства человечества, но и самой природе человека, сказал Косачев. "Именно эта идеология создает сегодня ту атмосферу ненависти, которая уже буквально убивает", - подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества
10 июня, 17:40
По его словам, не так давно весь мир стал свидетелем убийства Чарльза Кирка, чью смерть уже сравнивают с гибелью Мартина Лютера Кинга. "Мы видели, что похороны Кирка стали своего рода манифестацией здравомыслящей части Америки, но это то, что произошло буквально здесь и сейчас. А событий такого масштаба, конечно же, гораздо больше, и они носят, к сожалению, все более регулярный и системный характер", - отметил политик.
По его мнению, пришло время осознать, что ценности – это не просто норма, привычная всем традиционным обществам, но нечто настолько жизненно важное, что надо за это обязательно бороться и это нужно обязательно защищать.
Так, в нынешней борьбе коллективного Запада против России уже очевидно, что "Украина является лишь поводом, попыткой запрета русской культуры и русского языка, вплоть до отмены русских классиков, это проявление не только русофобии, но и стремление подорвать позиции российского государства, как одного из главных защитников традиционных ценностей в современном мире", - подчеркнул законодатель.
Сенатор также отметил, что европейцы сами противоречат своим же документам. В частности, в Европейской конвенции о правах и основных свободах 12-я статья называется "Право на брак". Начинается она со слов "мужчина и женщины имеют право на брак", сказал Косачев.
Сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. -0-
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей
10 июня, 17:14
 
ОбществоРоссияАмерикаСШАКонстантин КосачевЧарли КиркМартин Лютер КингООНСовет Федерации РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала