Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене

Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре."Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.

