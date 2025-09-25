Рейтинг@Mail.ru
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
17:53 25.09.2025 (обновлено: 18:02 25.09.2025)
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре."Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
вена, россия, рафаэль гросси, магатэ, москва
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре.
"Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли
