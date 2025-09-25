https://ria.ru/20250925/konferentsiya-2044373375.html
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гросси пригласил Россию на конференцию по ядерной энергетике в Вене
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Глобального атомного форума в Москве, пригласил Россию на первую конференцию по ядерной энергетике в Вене в декабре."Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем международную конференцию по ядерной энергетике и по ИИ. Все компании из России, из западных стран, из азиатских стран - все вместе будут там представлены", - сказал Гросси.
