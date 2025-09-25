Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 25.09.2025 (обновлено: 10:17 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/kadry--2044195317.html
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского - РИА Новости, 25.09.2025
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского
Минобороны опубликовало видео боевых действий во время освобождения села Калиновское в Днепропетровской области. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T08:49:00+03:00
2025-09-25T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044194839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0e2951e88f8a6ede9e22743b6ebb3f3.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевых действий во время освобождения села Калиновское в Днепропетровской области. В ролике запечатлена работа операторов дронов, а также бойцов в самом селе. Можно также видеть многочисленные взрывы от нанесенных российскими военнослужащими ударов.В конце на кадрах появляются несколько бойцов с российскими флагами в различных точках Калиновского.Об освобождении Калиновского Минобороны сообщило 22 сентября. По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли в зоне действия "Востока" почти 300 солдат и более 20 единиц техники.
https://ria.ru/20250924/obstanovka-2043812193.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевые действия во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области
Минобороны России обнародовало кадры, на которых показаны боевые действия во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области и российские бойцы с флагами РФ.
2025-09-25T08:49
true
PT1M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044194839_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b67a9278bee2ccef71e5df6cc356493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского

МО РФ показало кадры освобождения Калиновского в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевых действий во время освобождения села Калиновское в Днепропетровской области.
В ролике запечатлена работа операторов дронов, а также бойцов в самом селе. Можно также видеть многочисленные взрывы от нанесенных российскими военнослужащими ударов.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
24 сентября, 08:00
В конце на кадрах появляются несколько бойцов с российскими флагами в различных точках Калиновского.
Об освобождении Калиновского Минобороны сообщило 22 сентября. По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли в зоне действия "Востока" почти 300 солдат и более 20 единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала