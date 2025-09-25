https://ria.ru/20250925/kadry--2044195317.html
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского
Минобороны показало кадры освобождения Калиновского
Минобороны опубликовало видео боевых действий во время освобождения села Калиновское в Днепропетровской области. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевых действий во время освобождения села Калиновское в Днепропетровской области. В ролике запечатлена работа операторов дронов, а также бойцов в самом селе. Можно также видеть многочисленные взрывы от нанесенных российскими военнослужащими ударов.В конце на кадрах появляются несколько бойцов с российскими флагами в различных точках Калиновского.Об освобождении Калиновского Минобороны сообщило 22 сентября. По данным ведомства, подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли в зоне действия "Востока" почти 300 солдат и более 20 единиц техники.
Боевые действия во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области
Минобороны России обнародовало кадры, на которых показаны боевые действия во время освобождения Калиновского в Днепропетровской области и российские бойцы с флагами РФ.
