Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели - РИА Новости, 25.09.2025
21:34 25.09.2025
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ждет президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 29 августа объявил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия", - сообщил МИД Индии по итогам встречи Моди и вице-премьера России Дмитрия Патрушева на полях проходящей в столице Индии выставки World Food India. МИД Индии также отметил, что Моди и Патрушев обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес. Выставка World Food India проводится в Индии уже в четвертый раз и представляет из себя крупнейшее подобное событие в государствах Азии. В этом году РФ, наряду с Японией, ОАЭ и Вьетнамом, получила статус "фокусной страны" выставки.
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи
Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ждет президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 29 августа объявил, что Путин планирует посетить Индию в декабре.
"Премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия", - сообщил МИД Индии по итогам встречи Моди и вице-премьера России Дмитрия Патрушева на полях проходящей в столице Индии выставки World Food India.
МИД Индии также отметил, что Моди и Патрушев обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.
Выставка World Food India проводится в Индии уже в четвертый раз и представляет из себя крупнейшее подобное событие в государствах Азии. В этом году РФ, наряду с Японией, ОАЭ и Вьетнамом, получила статус "фокусной страны" выставки.
