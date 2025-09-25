https://ria.ru/20250925/indiya-2044436564.html
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели - РИА Новости, 25.09.2025
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели
Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ждет президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели. РИА Новости, 25.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди подтвердил, что ждет президента России Владимира Путина на саммите в Нью-Дели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 29 августа объявил, что Путин планирует посетить Индию в декабре. "Премьер передал теплые приветствия президенту Путину и заявил, что с нетерпением ждет его визита в Индию на 23-й ежегодный саммит Индия-Россия", - сообщил МИД Индии по итогам встречи Моди и вице-премьера России Дмитрия Патрушева на полях проходящей в столице Индии выставки World Food India. МИД Индии также отметил, что Моди и Патрушев обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес. Выставка World Food India проводится в Индии уже в четвертый раз и представляет из себя крупнейшее подобное событие в государствах Азии. В этом году РФ, наряду с Японией, ОАЭ и Вьетнамом, получила статус "фокусной страны" выставки.
Премьер Индии подтвердил, что ждет Путина на саммите в Нью-Дели
