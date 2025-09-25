Рейтинг@Mail.ru
Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/grossi-2044451864.html
Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси
Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси
Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:49:00+03:00
2025-09-25T23:49:00+03:00
россия
москва
азия
рафаэль гросси
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Для меня большое удовольствие и радость быть снова в Москве и продолжить наш разговор. Как вы уже сказали, в этот раз визит совпал с очень важным мероприятием, и оно проходит в очень важный момент для ядерной энергетики по всему миру. Россия в лице "Росатома" играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", мы видим это сегодня", - сказал Гросси. Он добавил, что в сотрудничестве с "Росатомом" заинтересованы страны Азии, Африки. "Сейчас действительно очень важный момент. И присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", - заметил Гросси. Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели.
https://ria.ru/20250925/grossi-2044436739.html
россия
москва
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_042e7e2cab3516bfc9acc79d106604f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, азия, рафаэль гросси, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Россия, Москва, Азия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси

Гросси: многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с Росатомом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Для меня большое удовольствие и радость быть снова в Москве и продолжить наш разговор. Как вы уже сказали, в этот раз визит совпал с очень важным мероприятием, и оно проходит в очень важный момент для ядерной энергетики по всему миру. Россия в лице "Росатома" играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", мы видим это сегодня", - сказал Гросси.
Он добавил, что в сотрудничестве с "Росатомом" заинтересованы страны Азии, Африки.
"Сейчас действительно очень важный момент. И присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", - заметил Гросси.
Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели.
Президент России Владимир Путин и участники Глобального атомного форума в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
Вчера, 21:34
 
РоссияМоскваАзияРафаэль ГроссиВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала