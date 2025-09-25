Многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", заявил Гросси

https://ria.ru/20250925/grossi-2044451864.html

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Многие страны сегодня заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. "Для меня большое удовольствие и радость быть снова в Москве и продолжить наш разговор. Как вы уже сказали, в этот раз визит совпал с очень важным мероприятием, и оно проходит в очень важный момент для ядерной энергетики по всему миру. Россия в лице "Росатома" играет ведущую роль во многих странах, многие страны заинтересованы в сотрудничестве с "Росатомом", мы видим это сегодня", - сказал Гросси. Он добавил, что в сотрудничестве с "Росатомом" заинтересованы страны Азии, Африки. "Сейчас действительно очень важный момент. И присутствие агентства также важно для того, чтобы поддерживать подобные проекты, чтобы доводить их до конца в конструктивном ключе", - заметил Гросси. Ранее Путин и глава МАГАТЭ приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели.

