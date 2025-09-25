https://ria.ru/20250925/grossi-2044401106.html

Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков

Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков - РИА Новости, 25.09.2025

Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность... РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека ООН, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По крайней мере, когда в кулуарах сидели до начала форума, лидеры действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвинуть свою кандидатуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Я могу сказать, что только Путин и Лукашенко это делали, остальных я не слышал", - добавил Песков. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.

