Рейтинг@Mail.ru
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 25.09.2025 (обновлено: 19:13 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/grossi-2044401106.html
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:12:00+03:00
2025-09-25T19:13:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
рафаэль гросси
дмитрий песков
владимир путин
оон
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_80e0abeb1c19b73deefa150c8022258b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека ООН, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По крайней мере, когда в кулуарах сидели до начала форума, лидеры действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвинуть свою кандидатуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Я могу сказать, что только Путин и Лукашенко это делали, остальных я не слышал", - добавил Песков. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.
https://ria.ru/20250925/grossi-2044280080.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823201669_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_042e7e2cab3516bfc9acc79d106604f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, рафаэль гросси, дмитрий песков, владимир путин, оон, магатэ
В мире, Россия, Белоруссия, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, МАГАТЭ
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков

Песков: Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси стать генсеком ООН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека ООН, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По крайней мере, когда в кулуарах сидели до начала форума, лидеры действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвинуть свою кандидатуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Я могу сказать, что только Путин и Лукашенко это делали, остальных я не слышал", - добавил Песков.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума Мировая атомная неделя. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли
Вчера, 13:49
 
В миреРоссияБелоруссияРафаэль ГроссиДмитрий ПесковВладимир ПутинООНМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала