Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков - РИА Новости, 25.09.2025
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T19:12:00+03:00
2025-09-25T19:12:00+03:00
2025-09-25T19:13:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовали готовность Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность генсека ООН, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "По крайней мере, когда в кулуарах сидели до начала форума, лидеры действительно приветствовали готовность господина Гросси выдвинуть свою кандидатуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Я могу сказать, что только Путин и Лукашенко это делали, остальных я не слышал", - добавил Песков. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.
Путин приветствовал готовность Гросси стать генсеком ООН, сообщил Песков
Песков: Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси стать генсеком ООН