Гросси подтвердил, что намерен участвовать в гонке за пост генсека ООН

Гросси подтвердил, что намерен участвовать в гонке за пост генсека ООН

Гросси подтвердил, что намерен участвовать в гонке за пост генсека ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году.

2025-09-25

2025-09-25T14:18:00+03:00

2025-09-25T16:13:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что собирается участвовать в гонке за пост генсека ООН в следующем году."Да, собираюсь", - сказал он журналистам на полях "Мировой атомной недели", отвечая на соответствующий вопрос.По словам главы агентства, он рассчитывает, что его "поддержат все".Ранее агентство Блумберг сообщало, что пост генерального секретаря ООН могут занять премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, экс-комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет или заместитель нынешнего генсека Антониу Гутерреша Амина Мохаммед.В то же время агентство отмечает, что США, вероятно, предпочтут руководителя, который будет отвечать американским приоритетам. По этой причине Блумберг предполагает, что Вашингтон может поддержать кандидатуру гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за его позицию по ядерной программе Ирана, инициативам DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности) и целям устойчивого развития ООН.При это агентство подчеркивает, что "ставки" для следующего лидера ООН будут "особенно высоки" на фоне продолжающихся конфликтов на Украине и в Газе, а также угрозы потери значительной части финансирования из-за позиции администрации президента США Дональда Трампа.ООН сталкивается с проблемами с финансированием из-за позиции США, которые являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций с долей в 22%. По данным ООН на январь, Соединенные Штаты должны были уплатить 2,8 миллиарда долларов: 1,5 миллиарда в регулярный бюджет организации, оставшуюся сумму - на операции по поддержанию мира и бюджет трибуналов.

