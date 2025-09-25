Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли
Гросси заявил о важности взаимодействия с Россией в атомной отрасли
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Взаимодействие с Россией, лидером в атомной отрасли, важно, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Россия - лидер в атомной отрасли. Для меня это не вопрос политических соображений, это факт. Мировой лидер в экспорте в атомной энергетике. Для МАГАТЭ крайне важно работать вместе с Россией", - сказал Гросси на полях открытия форума "Мировая атомная неделя", комментируя важность сотрудничества с Россией.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября на ВДНХ в Москве. Форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая собрал представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков, ученых и бизнесменов.