Госдума одобрила проект о квотах для трудоустройства инвалидов
25.09.2025
Госдума одобрила проект о квотах для трудоустройства инвалидов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить возможности трудоустройства инвалидов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить возможности трудоустройства инвалидов, в частности, устанавливать квоту для приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей. В настоящее время квоты для приема на работу инвалидов устанавливаются только для филиалов и представительств работодателей. В то же время многие компании имеют обособленные подразделения, которые формально не считаются филиалами или представительствами и не вносятся в единый реестр юридических лиц. Такие подразделения работают по всей стране, имеют штат сотрудников и принимают на работу граждан, но квота для трудоустройства инвалидов на них не распространяется. В результате существенно сокращаются возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. В пояснительной записке к проекту авторы привели данные 2024 года, согласно которым в России насчитывается почти 49 тысяч обособленных подразделений. Отмечается, что более 30% этих сотрудников работают в шести российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской области, а также в ХМАО и ЯНАО. Законопроектом предлагается предоставить регионам право устанавливать квоту для приема на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений, на территориях которых они расположены. В беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что поддержка социально уязвимых слоев населения – это не только выплаты и льготы, но и создание реальных возможностей для самореализации. По его словам, данная инициатива позволит трудоустроить тех, кто по состоянию здоровья не может работать по ранее полученной профессии и нуждается в получении новой квалификации. "Это вопрос не просто формального исполнения квот, а создания инклюзивной экономики, где каждый человек, несмотря на ограничения здоровья, может найти свое место. Уточнение категорий лиц, имеющих право на поддержку, – логичный шаг в развитии социального законодательства", - добавил политик. Чаплин уточнил, что проект сохраняет региональную специфику: субъекты РФ сами смогут определять необходимость и размер квоты с учетом ситуации на местных рынках труда, что исключит избыточную нагрузку на бизнес и обеспечит сбалансированность. "Мы обязаны создавать все условия, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя востребованными и имели уверенность в завтрашнем дне – и этот закон важная часть такой работы", – подытожил депутат. -0-
Госдума одобрила проект о квотах для трудоустройства инвалидов
