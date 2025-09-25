https://ria.ru/20250925/gosduma-2044284916.html

Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

2025-09-25T14:10:00+03:00

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.В России упразднили начальное профессиональное образование как отдельный уровень, но осталась система профобучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Оно уже сейчас доступно в школах и колледжах и бесплатно. Инициатива предлагает использовать этот механизм для тех, кто не сдал итоговую аттестацию после девятого класса.Предполагается, что ученики смогут совмещать профобучение со школьной программой, а перечень профессий и организаций, где оно будет проходить, определят власти регионов.По окончании программы школьник сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться. Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие предметы должны сдать учащиеся, прошедшие профобучение. Предусмотрено, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку, например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Он направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.

