Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 25.09.2025 (обновлено: 16:01 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/gosduma-2044284916.html
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА - РИА Новости, 25.09.2025
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА
Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T14:10:00+03:00
2025-09-25T16:01:00+03:00
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.В России упразднили начальное профессиональное образование как отдельный уровень, но осталась система профобучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Оно уже сейчас доступно в школах и колледжах и бесплатно. Инициатива предлагает использовать этот механизм для тех, кто не сдал итоговую аттестацию после девятого класса.Предполагается, что ученики смогут совмещать профобучение со школьной программой, а перечень профессий и организаций, где оно будет проходить, определят власти регионов.По окончании программы школьник сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться. Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие предметы должны сдать учащиеся, прошедшие профобучение. Предусмотрено, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку, например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий. Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Он направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.
https://ria.ru/20250925/gosduma-2044272155.html
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029259722.html
https://ria.ru/20250925/bezopasnost-2044176867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА

Госдума одобрила закон о бесплатном профобучении для не сдавших ГИА

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, с выдачей документа о квалификации.
В России упразднили начальное профессиональное образование как отдельный уровень, но осталась система профобучения, по итогам которой можно получить свидетельство о профессии рабочего или служащего. Оно уже сейчас доступно в школах и колледжах и бесплатно. Инициатива предлагает использовать этот механизм для тех, кто не сдал итоговую аттестацию после девятого класса.
Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
Вчера, 13:04
Предполагается, что ученики смогут совмещать профобучение со школьной программой, а перечень профессий и организаций, где оно будет проходить, определят власти регионов.
По окончании программы школьник сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации — свидетельство о профессии, что даст ему реальный шанс трудоустроиться.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Госдуме выступили против возвращения к десятилетнему обучению в школе
15 июля, 15:16
Минпросвещения и Рособрнадзор, согласно проекту, утвердят, какие предметы должны сдать учащиеся, прошедшие профобучение.
Предусмотрено, что региональные власти смогут оказывать таким ученикам государственную поддержку, например, через финансирование обучения или предоставление дополнительных условий.
Главная цель законопроекта — сократить число подростков, которые "выпадают" из системы образования, дать им шанс получить профессию, остаться в родном регионе и быстрее начать трудовую жизнь. Он направлен на решение кадрового дефицита рабочих специальностей, поддержку молодежи и улучшение демографической ситуации.
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Все российские школы получили план действий при атаках БПЛА
Вчера, 03:28
 
ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала