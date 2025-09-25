https://ria.ru/20250925/gosduma-2044272155.html

В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу

В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу - РИА Новости, 25.09.2025

В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") поддержал включение киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры, назвав это шагом... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T13:04:00+03:00

2025-09-25T13:04:00+03:00

2025-09-25T13:52:00+03:00

спорт

амир хамитов

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") поддержал включение киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры, назвав это шагом в будущее. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школьной программе по физкультуре может появиться учебный модуль по компьютерным играм, который включит такие игры как: FIFA, Counter-Strike и Dota 2. В публикациях отмечается, что такой законопроект скоро будет внесен в Госдуму. "Сегодняшняя идея о включении киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры можно назвать шагом в будущее. В Государственной Думе мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что Counter-Strike и Dota 2 - это не просто игры, а командные виды киберспорта, которые требуют стратегического мышления, взаимодействия и высокой концентрации. "Я неоднократно выступал с инициативой внедрения киберспорта в систему образования, и рад, что нас услышали. При правильной методике преподавания киберспорт способен развивать у школьников не только реакцию и внимание, но и навыки командной работы, лидерства, умение действовать в условиях стресса", - добавил политик. Хамитов уточнил, что речь идёт не о замене традиционной физкультуры, а о расширении её форматов с учётом современных интересов молодёжи, что в свою очередь даст возможность вовлечь в школьный спорт тех ребят, кто по каким-то причинам остаётся в стороне от привычных спортивных активностей. "Россия уже входит в топ-10 стран мира по темпам развития киберспорта, и важно, чтобы мы готовили новое поколение не только сильных спортсменов, но и ответственных, социально активных граждан", - подытожил депутат.

https://ria.ru/20250925/gosduma-2044224482.html

https://realty.ria.ru/20250922/zhkkh-2043595780.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, амир хамитов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование