В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
13:04 25.09.2025 (обновлено: 13:52 25.09.2025)
В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
В Госдуме поддержали идею включения киберспорта в школьную программу
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") поддержал включение киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры, назвав это шагом в будущее. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школьной программе по физкультуре может появиться учебный модуль по компьютерным играм, который включит такие игры как: FIFA, Counter-Strike и Dota 2. В публикациях отмечается, что такой законопроект скоро будет внесен в Госдуму. "Сегодняшняя идея о включении киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры можно назвать шагом в будущее. В Государственной Думе мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи", - сказал Хамитов РИА Новости. Он отметил, что Counter-Strike и Dota 2 - это не просто игры, а командные виды киберспорта, которые требуют стратегического мышления, взаимодействия и высокой концентрации. "Я неоднократно выступал с инициативой внедрения киберспорта в систему образования, и рад, что нас услышали. При правильной методике преподавания киберспорт способен развивать у школьников не только реакцию и внимание, но и навыки командной работы, лидерства, умение действовать в условиях стресса", - добавил политик. Хамитов уточнил, что речь идёт не о замене традиционной физкультуры, а о расширении её форматов с учётом современных интересов молодёжи, что в свою очередь даст возможность вовлечь в школьный спорт тех ребят, кто по каким-то причинам остаётся в стороне от привычных спортивных активностей. "Россия уже входит в топ-10 стран мира по темпам развития киберспорта, и важно, чтобы мы готовили новое поколение не только сильных спортсменов, но и ответственных, социально активных граждан", - подытожил депутат.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") поддержал включение киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры, назвав это шагом в будущее.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в школьной программе по физкультуре может появиться учебный модуль по компьютерным играм, который включит такие игры как: FIFA, Counter-Strike и Dota 2. В публикациях отмечается, что такой законопроект скоро будет внесен в Госдуму.
"Сегодняшняя идея о включении киберспортивных дисциплин в школьную программу физкультуры можно назвать шагом в будущее. В Государственной Думе мы будем внимательно сопровождать проект, чтобы он был реализован грамотно, с акцентом на образовательные и воспитательные задачи", - сказал Хамитов РИА Новости.
Он отметил, что Counter-Strike и Dota 2 - это не просто игры, а командные виды киберспорта, которые требуют стратегического мышления, взаимодействия и высокой концентрации.
"Я неоднократно выступал с инициативой внедрения киберспорта в систему образования, и рад, что нас услышали. При правильной методике преподавания киберспорт способен развивать у школьников не только реакцию и внимание, но и навыки командной работы, лидерства, умение действовать в условиях стресса", - добавил политик.
Хамитов уточнил, что речь идёт не о замене традиционной физкультуры, а о расширении её форматов с учётом современных интересов молодёжи, что в свою очередь даст возможность вовлечь в школьный спорт тех ребят, кто по каким-то причинам остаётся в стороне от привычных спортивных активностей.
"Россия уже входит в топ-10 стран мира по темпам развития киберспорта, и важно, чтобы мы готовили новое поколение не только сильных спортсменов, но и ответственных, социально активных граждан", - подытожил депутат.
