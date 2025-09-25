Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы - РИА Новости, 25.09.2025
22:27 25.09.2025
Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы
Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T22:27:00+03:00
2025-09-25T22:27:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время. "В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Мин Аун Хлайн поблагодарил президента РФ за встречу и приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМьянмы Мин Аун Хлайн
Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время.
"В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.
Мин Аун Хлайн поблагодарил президента РФ за встречу и приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме.
Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
В Мьянме заявили о прогрессе в развитии атомной энергетики благодаря России
В миреМьянмаРоссияВладивостокМин Аун ХлайнВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоМАГАТЭ
 
 
