https://ria.ru/20250925/genkonsulstvo-2044442463.html

Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы

Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы - РИА Новости, 25.09.2025

Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T22:27:00+03:00

2025-09-25T22:27:00+03:00

2025-09-25T22:27:00+03:00

в мире

мьянма

россия

владивосток

мин аун хлайн

владимир путин

александр лукашенко

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814836511_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_a231240ef1e3cd70c9d28dcc50135181.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время. "В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Мин Аун Хлайн поблагодарил президента РФ за встречу и приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

https://ria.ru/20250925/mjanma-2044394807.html

мьянма

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мьянма, россия, владивосток, мин аун хлайн, владимир путин, александр лукашенко, магатэ