Во Владивостоке в ближайшее время откроют генконсульство Мьянмы
2025-09-25T22:27:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил об открытии генерального консульства республики во Владивостоке в ближайшее время. "В ближайшее время мы планируем открыть генеральное консульство Мьянмы во Владивостоке", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг. Мин Аун Хлайн поблагодарил президента РФ за встречу и приглашение принять участие в Глобальном атомном форуме. Ранее Путин и лидер Мьянмы приняли участие в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках Мировой атомной недели. В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
