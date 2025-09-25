Фицо назвал поставки российского газа безопасными

https://ria.ru/20250925/gaz-2044274533.html

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поставки газа из России безопасными, альтернативные варианты для республики будут дороже. РИА Новости, 25.09.2025

БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поставки газа из России безопасными, альтернативные варианты для республики будут дороже. "Сейчас порядка 3,5 миллиарда (кубометров - ред.) идет (в Словакию - ред.) через "Турецкий поток". Это российский газ. Мы считаем российские поставки безопасными по ценам, которые определены. Все остальное будет означать подорожание. Почему домохозяйства в Словакии должны платить за более дорогой газ из-за идеологических войн? Это идеологические войны", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась "в конце трубы", у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ. "Что стоит за этой политикой? Замените российский газ американским СПГ. Кто сегодня является самым большим поставщиком сжиженного газа в Европу? Американцы", - добавил словацкий премьер. Он заявил, что с понимаем относится к действиям президента США Дональда Трампа, который защищает интересы своей страны и интересы своих производителей и поставщиков СПГ, но перед республикой стоят свои вопросы. "Эта политика у него получается, но если мне кто-то говорит, чтобы мы перестали брать российский газ, то у меня нет ответа на то, где мы возьмем другой? Какая будет цена? Какие будут транзитные пошлины?", - заключил Фицо. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на полях ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что республика просит Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из России в 2027-2028 годах и дать ей дополнительный срок для диверсификации источников поставок. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, оон