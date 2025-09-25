Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал поставки российского газа безопасными - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/gaz-2044274533.html
Фицо назвал поставки российского газа безопасными
Фицо назвал поставки российского газа безопасными - РИА Новости, 25.09.2025
Фицо назвал поставки российского газа безопасными
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поставки газа из России безопасными, альтернативные варианты для республики будут дороже. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:14:00+03:00
2025-09-25T13:14:00+03:00
в мире
россия
словакия
украина
роберт фицо
еврокомиссия
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поставки газа из России безопасными, альтернативные варианты для республики будут дороже. "Сейчас порядка 3,5 миллиарда (кубометров - ред.) идет (в Словакию - ред.) через "Турецкий поток". Это российский газ. Мы считаем российские поставки безопасными по ценам, которые определены. Все остальное будет означать подорожание. Почему домохозяйства в Словакии должны платить за более дорогой газ из-за идеологических войн? Это идеологические войны", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг. Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась "в конце трубы", у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ. "Что стоит за этой политикой? Замените российский газ американским СПГ. Кто сегодня является самым большим поставщиком сжиженного газа в Европу? Американцы", - добавил словацкий премьер. Он заявил, что с понимаем относится к действиям президента США Дональда Трампа, который защищает интересы своей страны и интересы своих производителей и поставщиков СПГ, но перед республикой стоят свои вопросы. "Эта политика у него получается, но если мне кто-то говорит, чтобы мы перестали брать российский газ, то у меня нет ответа на то, где мы возьмем другой? Какая будет цена? Какие будут транзитные пошлины?", - заключил Фицо. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на полях ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что республика просит Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из России в 2027-2028 годах и дать ей дополнительный срок для диверсификации источников поставок. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250925/vengriya-2044240799.html
https://ria.ru/20250924/slovakija-2044147494.html
https://ria.ru/20250924/ssha-2044151669.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, украина, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, оон
В мире, Россия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН
Фицо назвал поставки российского газа безопасными

Фицо: альтернативы поставок российского газа будут дороже

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал поставки газа из России безопасными, альтернативные варианты для республики будут дороже.
"Сейчас порядка 3,5 миллиарда (кубометров - ред.) идет (в Словакию - ред.) через "Турецкий поток". Это российский газ. Мы считаем российские поставки безопасными по ценам, которые определены. Все остальное будет означать подорожание. Почему домохозяйства в Словакии должны платить за более дорогой газ из-за идеологических войн? Это идеологические войны", - сказал Фицо на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Сотрудник на предприятии венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Венгрии рассказали, во что обойдется отказ от российского газа
Вчера, 11:26
Он напомнил, что после остановки Украиной транзита российского газа по своей территории Словакия оказалась "в конце трубы", у республики также нет прямого доступа к терминалам СПГ.
"Что стоит за этой политикой? Замените российский газ американским СПГ. Кто сегодня является самым большим поставщиком сжиженного газа в Европу? Американцы", - добавил словацкий премьер.
Он заявил, что с понимаем относится к действиям президента США Дональда Трампа, который защищает интересы своей страны и интересы своих производителей и поставщиков СПГ, но перед республикой стоят свои вопросы.
"Эта политика у него получается, но если мне кто-то говорит, чтобы мы перестали брать российский газ, то у меня нет ответа на то, где мы возьмем другой? Какая будет цена? Какие будут транзитные пошлины?", - заключил Фицо.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В МИД Словакии рассказали о потерях при возможном отказе от газа из России
24 сентября, 21:32
Глава МИД Словакии Юрай Бланар после встречи на полях ГА ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что республика просит Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от энергоносителей из России в 2027-2028 годах и дать ей дополнительный срок для диверсификации источников поставок.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В США рассказали о переговорах с Европой по отказу от российского газа
24 сентября, 22:18
 
В миреРоссияСловакияУкраинаРоберт ФицоЕврокомиссияЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала