FT: Киеву нужны 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования

в мире

сша

евросоюз

мвф

специальная военная операция на украине

сергей марченко

валдис домбровскис

владимир зеленский

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киеву нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования, пишет Financial Times."Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования <...> в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева, <...> в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", — сообщила газета со ссылкой на источники.По данным FT, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027-й и последующие годы.Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказывала РИА Новости, что организация оценит возможные сроки завершения конфликта для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.

сша

украина

в мире, сша, евросоюз, мвф, сергей марченко, валдис домбровскис, владимир зеленский, еврокомиссия, украина