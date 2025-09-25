Рейтинг@Mail.ru
FT: Киеву нужны 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 25.09.2025 (обновлено: 09:26 25.09.2025)
FT: Киеву нужны 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования
Киеву нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования, пишет Financial Times. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киеву нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования, пишет Financial Times."Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования &lt;...&gt; в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева, &lt;...&gt; в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", — сообщила газета со ссылкой на источники.По данным FT, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027-й и последующие годы.Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказывала РИА Новости, что организация оценит возможные сроки завершения конфликта для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы.Дефицит украинского бюджетаКиев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киеву нужны еще 23 миллиарда долларов для снижения дефицита финансирования, пишет Financial Times.
"Украина, ЕК и МВФ ведут переговоры о том, как сократить растущий дефицит финансирования <...> в связи с прекращением США военной и финансовой поддержки Киева, <...> в следующем году Украине потребуется около 23 миллиардов долларов, помимо текущих программ поддержки", — сообщила газета со ссылкой на источники.
Как передавал Bloomberg, Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогноз необходимого ей внешнего финансирования до конца 2027 года с почти 38 до примерно 65 миллиардов долларов.

По данным FT, в четверг министр финансов Украины Сергей Марченко встретится с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы, а также потребности на 2027-й и последующие годы.
Директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак рассказывала РИА Новости, что организация оценит возможные сроки завершения конфликта для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы.
Дефицит украинского бюджета

Киев, столкнувшись с дефицитом на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части финансовых нужд.
Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства вооружения и замедленное поступление западной помощи.
