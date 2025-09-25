https://ria.ru/20250925/fizkultura-2044361479.html
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре - РИА Новости, 25.09.2025
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура", рассказали в... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:24:00+03:00
2025-09-25T17:24:00+03:00
2025-09-25T17:46:00+03:00
россия
международная федерация футбола (фифа)
общество
образование
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18784/88/187848871_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1867d8d4ab61c0394d03f7f3382d29f8.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура", рассказали в пресс-службе министерства. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в школьную программу физкультуры могут включить компьютерные игры Counter-Strike, Dota 2 и FIFA в качестве тренировки на реакцию и стратегическое мышление. "Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", - говорится в сообщении министерства.По поручению президента России Владимира Путина министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, отметило Минпросвещения."Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается", - заключило министерство.
https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18784/88/187848871_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ee7104953e6ae891db88ab5243dd0674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная федерация футбола (фифа), общество, образование, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Международная федерация футбола (ФИФА), Общество, Образование, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
Минпросвещения не поддерживало законопроект о компьютерных играх на физкультуре