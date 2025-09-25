Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
17:24 25.09.2025
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура", рассказали в пресс-службе министерства. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в школьную программу физкультуры могут включить компьютерные игры Counter-Strike, Dota 2 и FIFA в качестве тренировки на реакцию и стратегическое мышление. "Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", - говорится в сообщении министерства.По поручению президента России Владимира Путина министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, отметило Минпросвещения."Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается", - заключило министерство.
россия, международная федерация футбола (фифа), общество, образование, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Международная федерация футбола (ФИФА), Общество, Образование, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура", рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в школьную программу физкультуры могут включить компьютерные игры Counter-Strike, Dota 2 и FIFA в качестве тренировки на реакцию и стратегическое мышление.
"Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", - говорится в сообщении министерства.
По поручению президента России Владимира Путина министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, отметило Минпросвещения.
"Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается", - заключило министерство.
Россия Международная федерация футбола (ФИФА) Общество Образование Владимир Путин Социальный навигатор СН_Образование
 
 
