В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура", рассказали в пресс-службе министерства. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в школьную программу физкультуры могут включить компьютерные игры Counter-Strike, Dota 2 и FIFA в качестве тренировки на реакцию и стратегическое мышление. "Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета "Физическая культура". Разработка таких проектов не ведется", - говорится в сообщении министерства.По поручению президента России Владимира Путина министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, отметило Минпросвещения."Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается", - заключило министерство.

