Премьер Испании предрек Европе экономическую стагнацию
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил в интервью агентству Блумберг, что отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе. "Если мы не будем пускать иммигрантов, то в будущем Европа столкнется со стагнацией. У нас не будет ресурсов для роста", - заявил он. Также Санчес подчеркнул важность поддержки легальной иммиграции, заявив, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев, 94% которых прибыли в страну на законных основаниях.
