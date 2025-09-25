https://ria.ru/20250925/evropa-2044253424.html

Премьер Испании предрек Европе экономическую стагнацию

Премьер Испании Педро Санчес заявил в интервью агентству Блумберг, что отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил в интервью агентству Блумберг, что отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе. "Если мы не будем пускать иммигрантов, то в будущем Европа столкнется со стагнацией. У нас не будет ресурсов для роста", - заявил он. Также Санчес подчеркнул важность поддержки легальной иммиграции, заявив, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев, 94% которых прибыли в страну на законных основаниях.

