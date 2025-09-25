Премьер Испании предрек Европе экономическую стагнацию

Рейтинг@Mail.ru
12:11 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил в интервью агентству Блумберг, что отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе. "Если мы не будем пускать иммигрантов, то в будущем Европа столкнется со стагнацией. У нас не будет ресурсов для роста", - заявил он. Также Санчес подчеркнул важность поддержки легальной иммиграции, заявив, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев, 94% которых прибыли в страну на законных основаниях.
в мире, испания, европа, педро санчес
В мире, Испания, Европа, Педро Санчес
© AP Photo / Armin DurgutПедро Санчес
© AP Photo / Armin Durgut
Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер Испании Педро Санчес заявил в интервью агентству Блумберг, что отсутствие притока иммигрантов приведет к экономической стагнации в Европе.
"Если мы не будем пускать иммигрантов, то в будущем Европа столкнется со стагнацией. У нас не будет ресурсов для роста", - заявил он.
Также Санчес подчеркнул важность поддержки легальной иммиграции, заявив, что Испании удается обеспечивать экономический рост и сокращать безработицу при сохранении притока иностранцев, 94% которых прибыли в страну на законных основаниях.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
СМИ рассказали, что произошло в ЕС после встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 09:45
 
В миреИспанияЕвропаПедро Санчес
 
 
